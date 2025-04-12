健康網》男生尿完為何會抖一下？ 醫揭2原因

醫師指出，「尿顫」是自律神經切換時的肌肉顫抖，和失溫反應啟動所導致；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為什麼男生尿尿完會抖一下？原來不是「怪」，是身體的自然反應！泌尿科醫師陳忠佐在臉書專頁「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」發文指出，尿完的一瞬間，突然一陣「抖抖」襲來時別擔心，這不代表感冒了，也不是靈異現象，而是「尿顫」的自然反應！是自律神經切換時的肌肉顫抖和失溫反應啟動所導致。

自律神經切換作祟

陳忠佐指出，排尿時，身體會從「交感神經」切換到「副交感神經」，這種神經系統的快速轉換，有可能導致短暫的肌肉顫抖。

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失溫反應啟動

陳忠佐說明，尿液排出體外後，身體的熱量也會跟著流失。為了保持體溫，肌肉會自動抖動來產熱，特別是在冬天，「加冷筍」的情況就更明顯了。所以下次如果又「抖了一下」，記得提醒自己：沒事！只是身體在幫你保暖與調節神經。

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