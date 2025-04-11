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健康網》胖加速大腦退化 港研究：減重助改善大腦健康

2025/04/11 21:23

縱向研究指出，持續肥胖會加速大腦結構變化與認知退化，並可能成為神經退化的潛在生物標記，而體重減輕則可減少這些不良影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

縱向研究指出，持續肥胖會加速大腦結構變化與認知退化，並可能成為神經退化的潛在生物標記，而體重減輕則可減少這些不良影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肥胖不僅與心血管疾病、糖尿病等身體健康問題有關，更可能對大腦健康構成長期威脅。香港理工大學醫療科技及資訊學系教授仇安琪的研究團隊於《自然心理健康》（Nature Mental Health）發表一項縱向研究指出，持續肥胖會加速大腦結構變化與認知退化，並可能成為神經退化的潛在生物標記。相比之下，體重減輕則可減少這些不良影響，對維持中老年人大腦健康至關重要。

研究分析來自英國生物銀行超過50萬名、年齡在40歲以上、不同種族背景的人的資料，涵蓋多方面肥胖指標、大腦圖像及認知能力等數據。透過追蹤個體肥胖趨勢，劃分為5種模式：低穩定、中度穩定、高穩定、上升及下降，並觀察這些趨勢如何影響大腦形態、功能連結及認知表現。這種縱向分析彌補了過去多以橫斷面樣本為主、無法區分慢性與暫時性肥胖的研究空白。

研究發現，處於「下降趨勢」的參與者，即體重有明顯減輕者，其大腦結構與認知表現受影響最小；而「上升趨勢」、「中度穩定」及「高穩定」群組，則出現逐步擴大的大腦異常與認知損害。其中損傷初始於前額中腦邊緣區域，接續影響頂葉、顳葉，最終在高穩定群組中發展為大範圍腦部功能異常，反映肥胖對神經系統具有累積性危害。

仇安琪指出，隨著全球人口老化，阿茲海默症、帕金森氏症等神經退化性疾病的發生率明顯上升，控制體重將成為預防大腦退化的重要策略。並表示，研究團隊未來將融合單一細胞多體學的方法，深入探討肥胖如何透過分子機制影響大腦與身體健康，為臨床防治提供更多科學依據。

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