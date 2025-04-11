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健保特管辦法大翻修 醫改會點名3爭議關鍵

2025/04/11 19:43

健保署正在修訂「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」。（資料照）

健保署正在修訂「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」。（資料照）

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獨家》醫事人員薪資未達標健保擬不予特約 醫界憂：醫院診所恐倒一片

〔記者林惠琴／台北報導〕健保署昨（10日）邀集醫界、病友團體等召開「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」會議，醫改會今（11日）表示，主要有3項爭議較高的條文，分別是醫事人員薪資未達一定水準不予特約、申報達1億點（1點約0.9元）的診所通過評鑑或醫療品質認證才能特約、病人病情穩定卻未出院將不給付或減少給付。

醫改會表示，近年健保總額與公務預算常態挹注醫療院所的人力層面，社會大眾也都很關心醫事人員的勞動環境與待遇，有沒有具體改善，健保署自然有責任瞭解與對外說明費用流向與用途。同時，「協請醫事機構提升醫事人員待遇及公開資訊」，也是健康台灣的決議。

不過，針對研擬醫事人員薪資未達一定水準的醫院、診所或未公開資料，健保署不予特約，醫改會認為，現行醫事人員的職類、學經歷相當多元，各地區物價水平也不盡相同，支持監控費用流向與用途的方向，但針對工資保障應該有更細緻的作法。

在健保申報量達1億點的診所通過評鑑或醫療品質認證，才能申請特約方面，醫改會指出，健保署未來希望針對申報量接近小型醫院程度的診所，進行納管，但辦理評鑑業務或醫療品質認證歸屬衛福部醫事司的權責，若僅有健保法規修正、相關執行政策卻沒有搭配，未來法規要如何落地，仍存在隱憂。此外，認證或評鑑是希望藉此手段來提升、穩固醫療品質，因此維護所有院所的醫療品質，才是核心目標。

至於病人病情穩定，未辦理出院或轉送其他機構，健保不予給付或減少給付，醫改會認為，現行制度下，如果病人有不合理延長住院的現象，健保可能會進行審查，因此這項修正條文是宣示性的，也是保障醫院在善盡評估與出院準備後，能夠有法源依據，來協助出院或轉送有困難的病人或家屬。不過，經過醫療團隊的專業判斷與評估，能否落實出院準備，協助病情穩定的病人出院或轉送其他機構，才是關鍵。

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