健康網》春暖花開「1眼疾」也來亂！ 食藥署教預防與緩解

食藥署表示，春暖花開是「過敏性結膜炎」好發季，可能造成眼睛充滿血絲、水狀分泌物增加，或是眼睛乾癢、有異物感等；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春暖花開，又到了花粉症肆虐的季節，您是否也開始覺得眼睛又紅又癢呢？食品藥物管理署表示，這是因為眼睛的結膜對空氣中特定的過敏原（如植物的花粉或孢子）所產生發炎反應，使眼睛分泌出組織胺（histamine）及其他發炎因子，造成眼睛充滿血絲、水狀分泌物增加，或是眼睛乾癢、有異物感等「過敏性結膜炎」症狀。

減緩過敏性結膜炎不適方法

若發生過敏性結膜炎，可以透過下列方式減緩不適：

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●藥品治療：使用人工淚液沖洗眼睛，以降低過敏原及發炎因子濃度；另外，亦可使用含抗組織胺、血管收縮劑及非類固醇抗發炎成分的眼藥水，可有效減緩眼睛紅腫及搔癢症狀，但若為較嚴重的過敏反應，則建議加上口服類固醇及其他免疫抑制劑。

●物理治療：透過冷敷等方式減緩眼睛不適。避免用力揉眼睛，以免誤傷角膜或造成急性結膜水腫。

要減緩過敏性結膜炎，食藥署建議使用人工淚液，降低過敏原及發炎因子濃度；亦可使用含抗組織胺、血管收縮劑及非類固醇抗發炎成分的眼藥水，減緩紅腫及搔癢；情境照。（圖取自shutterstock）

過敏性結膜炎之預防及緩解

●避免接觸過敏原：了解造成過敏（例如：花粉、孢子、灰塵等）的外在因素，並應盡量避免接觸，才能降低慢性結膜炎的發生。

●避免配戴隱形眼鏡：配戴隱形眼鏡引起的物理性摩擦，以及鏡片保存液的化學刺激，容易導致結膜出現水腫現象，若已有過敏性結膜炎的民眾，建議避免配戴隱形眼鏡，減緩眼睛的負擔。

●諮詢專業醫療人員（如醫師或藥師）：依據眼科醫師的診斷結果給予藥物治療，切勿自行購買眼藥水，以免造成眼睛更多傷害。

●作息正常：養成規律運動的習慣，改善身體免疫狀況，減緩過敏症狀的發生。

食藥署提醒您，過敏性結膜炎需依照臨床症狀給予適當治療，如使用眼藥水及眼藥膏，於開封後一個月未使用完畢，則應丟棄。若使用後出現不適，則應儘速就醫，避免錯過最佳治療期。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1021期

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