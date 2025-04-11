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健康 > 心理精神

4大學生1人受困心理問題！學輔中心狹窄 教育部助打造療癒空間

2025/04/11 13:48

虎尾科技大學學輔中心空間改造，最大亮點是個別諮商室更有隱密性，且結合半開放式花園，透過窗景引入自然光線與綠意，氣氛溫馨、柔和。（記者黃淑莉攝）

虎尾科技大學學輔中心空間改造，最大亮點是個別諮商室更有隱密性，且結合半開放式花園，透過窗景引入自然光線與綠意，氣氛溫馨、柔和。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕網路世代資訊爆炸、社群媒體等影響，現在的大學生4人中就有1人曾接受過諮商，但學校的諮商空間雜亂、不夠隱私，除增加校園諮商人力，教育部補助學校改造學生輔導中心，營造以人為本的空間，吸引學生走進來解決心理的問題。

教育部這次在北中南東各找一所大學補助學校輔導諮商空間改造，中部在虎尾科技大學，今（11）日教育部學生事務及特殊教育司副司長許嘉倩帶領國內心理、教育、建築及設計等領域專家到虎科大開箱，讓大家親身感受諮商空間的改變。

虎尾科技大學學輔中心空間改造，透過窗景引入自然光線與綠意，氣氛溫馨、柔和。（記者黃淑莉攝）

虎尾科技大學學輔中心空間改造，透過窗景引入自然光線與綠意，氣氛溫馨、柔和。（記者黃淑莉攝）

許嘉倩指出，大環境因素、網路發達等因素，年輕學子的心理問題越來越複雜，情緒無法適度表達，去年學生輔導法修正通過，降低校園輔導人力與學生人數比，教育部除補足專業人力，也結合專業設計團隊改善學校輔導諮商空間，希望能提供以人為本的舒適環境，讓學生願意站出來尋求幫忙，今年在4所學校試辦，希望明年有更多學校參加，嘉惠更多學生。

虎科大學生事務長林易泉表示，教育部補助學校300萬元改造學輔中心。經與專業設計團隊多次討論，考量過去學輔中心空間狹窄、雜亂、穩私度不夠，這次改造把諮商與行政辦公區域畫分開，優化動線，提升輔導環境氛圍，尤其個別諮商室臨接學輔中心的半開放花園，透過窗景引入自然光線與綠意，不僅空間獨立且屋內色調、布置溫馨。

林易泉說，學生輔導工作挑戰日益嚴重，學校把輔諮人力拉到教學場域，並認養系所駐點，這次空間改造是跨領域專業合作，把輔諮空間變得更具正向因子，成為校園的療癒場域，協助解決學生心理健康問題。

虎尾科技大學學輔中心空間改造，行政辧公區域空間明亮、獨立。（記者黃淑莉攝）

虎尾科技大學學輔中心空間改造，行政辧公區域空間明亮、獨立。（記者黃淑莉攝）

優化大學校園輔導諮商環境，教育部補助全國4所大學改造，今（11）在虎尾科技大學開箱。（記者黃淑莉攝）

優化大學校園輔導諮商環境，教育部補助全國4所大學改造，今（11）在虎尾科技大學開箱。（記者黃淑莉攝）

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