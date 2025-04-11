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血型不是問題！腎臟移植前移除抗體 A型妻捐腎O型夫

2025/04/11 13:21

宋先生（左2）4年前在高雄榮總接受血型不相容腎臟移植手術，目前身體狀況與一般人無異。（記者許麗娟攝）

宋先生（左2）4年前在高雄榮總接受血型不相容腎臟移植手術，目前身體狀況與一般人無異。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄66歲宋先生因腎功能急速下降，醫師建議可由親屬捐腎進行腎臟移植，但宋先生為O型血，太太、子女皆為A型血，但克服血型不相容產生的抗體問題，移植至今近4年，宋先生的身體已健康如常。

高雄榮民總醫院每年約有300多人等待腎臟移植，今（2025）年至今已完成9例移植；但等待腦死大愛捐贈或五等親的活體移植仍供不應求。近年突破技術，於術前移除抗體，實現血型不相容腎臟移植，為需要腎臟移植的患者帶來了新的希望。

高榮外科部長余家政表示，血型不相容移植目前適用於活體的肝臟、腎臟移植，日本最早做，高雄榮總自2018年起至今7年內成功移植上百例腎臟，5年成功率高於90%，其中包含7例的血型不相容腎臟移植手術，血型不相容腎臟移植手術目前成功率100%。

余家政說明，內臟移植手術會面臨血型不相容抗體及組織抗體的問題，組織抗體於術後吃免疫抑制劑即可，但血型不相同的抗體，在術前就要把抗體降低，利用血液雙重過濾，通過過濾受贈患者的抗體及藥物創造免疫耐受性，減少排斥反應的風險，及同時血漿置換避免出血，術後也需長期服用調整免疫抑制藥物，以達到最佳的治療效果。這項技術的成功推行，可顯著縮短等待捐贈腎臟者的時間，減輕患者的痛苦。

宋先生是高雄榮總進行血型不相容腎臟移植手術的第4例，宋先生說，自己是大腸癌第3期患者，當時切除腫瘤後沒有接受化療，而是自行尋找偏方吃草藥，2021年突然出現痛風、水腫、尿尿起泡等狀況，就醫檢查出腎功能急速下降，面臨恐需洗腎等問題，醫師建議進行移植，但家中3名小孩和太太全是A型血，宋先生則是O型血會對A型產生抗體，當年5月由相差10歲的太太進行血型不相容的單顆腎臟活體移植。

高榮腎臟科主任陳建良表示，能同血型移植為最佳，但不同血型雖有抗體問題，但對患者而言能早點移植仍是好的；且目前技術已不是問題，可在移植前將抗體移除至最低，國外血型不相容移植成功率約95%，與血型相容的98%相差不遠，高雄榮總目前成功率仍是100%。此技術可讓更多需腎臟移植的患者受益。

接受活體腎臟移植的患者，術後存活率比未移植的洗患者或接受腦死大愛捐贈的存活率都高。（高雄榮總提供）

接受活體腎臟移植的患者，術後存活率比未移植的洗患者或接受腦死大愛捐贈的存活率都高。（高雄榮總提供）

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