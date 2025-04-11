健康網》強迫症治療後變購物狂？ 醫：小心「隱形躁鬱症」作祟

醫師提醒，約有20%的強迫症患者同時合併有躁鬱症，心情處在輕躁期時，可能會出現瘋狂購物等行為；示意圖。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕A小姐自大學時期開始出現強迫症狀，初期僅是反覆確認門鎖與電器開關。然而隨著時間推移，症狀逐漸惡化，演變為嚴重的洗手行為，以及常出現「若不完成特定行為，家人將遭遇不幸」的強迫思考。雖然藥物治療有改善強迫症狀，但是取而代之的是衝動購物，經就醫檢測後發現她除了強迫症，還合併躁鬱症，接受抗憂鬱藥物合併情緒穩定劑與抗精神病藥物治療，病情終於獲得穩定控制。

研究：20%強迫症共病躁鬱症

周伯翰身心醫學診所兼任醫師尤冠棠指出，研究顯示，約有20%的強迫症患者同時合併有躁鬱症，這類患者的臨床特徵是：強迫症狀會隨著心情好壞，而有所起伏，如心情處在輕躁期時，強迫症狀會突然改善很多，甚至消失；而掉到憂鬱期的時候，強迫症狀也會特別惡化。

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輕忽隱形躁鬱症 恐成頑固性強迫症

尤冠棠指出，這類患者的藥物治療方式也跟傳統的強迫症患者不同，需要配合抗憂鬱藥物、情緒穩定劑與抗精神病藥物，若只吃血清素回收抑制劑，很容易效果不佳，被當成「頑固性強迫症」。

他並舉A小姐為例，A小姐最初的強迫症狀是每次洗手長達15分鐘以上，並且會刻意避免踩到特定地板磁磚圖案，同時對數字「4」產生極度恐懼（認為會帶來災難）， 儘管曾接受多物血清素藥物與認知行為治療，效果僅是短暫改善，無法維持。每日平均耗費4-6小時於強迫行為，影響日常生活與工作表現。

在加藥到最高劑量後，A小姐強迫症狀顯著改善，洗手時間減少，焦慮大幅減輕。然而，取而代之的是一股強烈的購物衝動—每天沉迷於各種購物網站，一次消費數千元，信用卡都刷爆了，夜晚幾乎不眠，思緒飛快運轉。

NIRS檢測 肋精準診斷

A小姐到周伯翰身心醫學診所就醫時，透過「近紅外光腦光譜儀NIRS」檢測，發現她除了強迫症，還合併有躁鬱症，經過抗憂鬱藥物合併情緒穩定劑與抗精神病藥物治療，患者的強迫症和躁鬱症同時獲得穩定控制。

尤冠棠表示，合併隱形躁鬱症的強迫症患者往往長期受強迫症與憂鬱情緒困擾，影響生活與人際關係。「近紅外腦光譜儀NIRS技術」能精確評估腦部額葉皮質的血流變化，提供客觀的生理數據，提高診斷的準確度（約80%）。此外，「躁鬱指標（Bipolar Index）」也能有效區分不同的情緒疾患，幫助醫師制定更精準的治療策略。

情緒疾患者應多補充EPA和D3

尤冠棠指出，根據台灣營養精神醫學研究學會，以及《精神醫學年鑑》（Psychiatric Annals）特刊，注重EPA和D3的攝取，可有效降低情緒疾患的發作風險：

• EPA（Omega-3脂肪酸）：抗發炎、穩定情緒，減少憂鬱發作風險。

• 維生素D3：尤其有助於減輕季節性情緒變化。

此外，維持規律生活、適度運動、避免熬夜、保持良好社交互動，以及學習有效壓力管理技巧，皆為預防情緒疾患的重要方式。

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