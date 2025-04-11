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健康網》補充維生素C傷口好得快！「它」含量贏柳丁

2025/04/11 07:30

醫師指出，補充維生素C可從植物性食物攝取，如柳丁、菠菜、芭樂，而其中每100克芭樂的就有高達228毫克的維生素C，比柳丁還高；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師指出，補充維生素C可從植物性食物攝取，如柳丁、菠菜、芭樂，而其中每100克芭樂的就有高達228毫克的維生素C，比柳丁還高；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕維生素C是身體維持機能的重要營養素，但身體無法製造它，所以得靠吃東西來補充。皮膚科醫師沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」發文指出，維生素C有推進生理反應、保護細胞、調節身體的功能；缺乏維生素C會導致傷口不易痊癒、容易出血、易水腫等問題。補充維生素C可從植物性食物攝取，如柳丁、菠菜、芭樂，而其中每100克芭樂的就有高達228毫克的維生素C，比柳丁還高。

維生素C的3個功能

幫忙工作：它會跟身體裡的酵素一起合作，讓很多生理反應順利進行。

保護細胞：它是一個很強的抗氧化劑，可以保護我們的細胞不受壞東西傷害，像是減少壓力帶來的損壞。

調節身體：它能幫免疫系統變強，還能讓皮膚裡的膠原蛋白變多，甚至幫助我們吸收鐵質，讓身體更健康。

缺乏維生素C的3個影響

傷口好得很慢：受傷了，傷口就是一直不會好。

容易出血：像是牙齦會腫起來，還會流血。

身體腫腫的：有時候腳或手會水腫，看起來胖胖的。

植物性食物富含維生素C

沈孟暵提到，維生素C主要來自植物性食物，特別是某些水果和綠色葉菜。以芭樂為例，每100克就含有高達228毫克的維生素C，含量甚至比柳丁還高。其他像柳丁、檸檬、紅莧菜（每100克約含130毫克）和菠菜，都是極佳的來源。

醫師指出，柳丁、檸檬、紅莧菜和菠菜（如圖），都是極佳的維生素C攝取來源；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，柳丁、檸檬、紅莧菜和菠菜（如圖），都是極佳的維生素C攝取來源；示意圖。（圖取自freepik）

沈孟暵提醒，維生素C很嬌弱，如果食物放太久，或是烹飪時間過長，維生素C就會被破壞掉。所以最好吃新鮮的水果和蔬菜，或是稍微水煮一下就好。

沈孟暵說明，有些族群特別容易缺乏維生素C。例如挑食者若不喜歡吃蔬菜水果，就很難獲得足夠的維生素C；住院病人病人因為生病沒好好吃飯，維生素C可能攝取不足，尤其在一些發達國家，這種情況還蠻常見的。

沈孟暵補充，維生素C能保護身體、讓我們不容易生病。如果是挑食的人或是生病沒辦法好好吃飯，要記得額外補充維生素C，身體才不會抗議。

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