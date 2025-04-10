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健康 > 抗老養生 > 運動復健

跆拳道教練腰椎滑脫如比薩斜塔 超微創手術助重回崗位

2025/04/10 19:14

李政穎醫師為張教練進行超微創內視鏡脊椎融合手術，成功重返運動場，再展踢腿美技。（記者蔡淑媛攝）

李政穎醫師為張教練進行超微創內視鏡脊椎融合手術，成功重返運動場，再展踢腿美技。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕43歲張姓跆拳道女教練去年感覺左大腿後側不適，以為是肌肉拉傷，嘗試伸展放鬆沒改善，直到人行道都跨不上，趕緊就醫確診是椎弓斷裂，嚴重的腰椎滑脫，進行常規的微創融合手術仍可能使運動受限，難以回到運動場上，讓她難接受，後來在去年8月接受新技術「超微創內視鏡脊椎融合手術」，術後3個月就重回教練崗位，正常教學。

台中榮總神經外科醫師李政穎指出，腰椎滑脫症是椎弓骨折，導致椎體錯位，一旦腰椎結構不穩定，就像比薩斜塔傾斜、脫位，產成腰痠、腰痛、無力，滑脫的椎體進一步壓迫到神經，產生腳部症狀，如臀部、腿部的麻木疼痛，無力，形成坐骨神經痛，一旦活動或長時間站立，就使症狀加劇，走路一段距離後也需停下來休息。

椎弓斷裂，嚴重的腰椎滑脫。（記者蔡淑媛攝）

椎弓斷裂，嚴重的腰椎滑脫。（記者蔡淑媛攝）

李政穎說，腰椎滑脫常見原因包括先天發育異常、創傷，或是老年退化、長期重體力勞動及骨質疏鬆等，尤其是先天椎弓解離症或是跌倒臀部撞擊地面，張教練在第5節腰椎第1薦椎骨折，造成腰椎滑脫，滑脫原因可能是先天椎弓解離症或跆拳道運動傷害導致椎弓骨折，已達第二級滑脫程度，影響其正常生活與運動能力。

李政穎指出，脊椎融合手術目前有傳統、微創及超微創手術，傳統手術傷口長達8-10公分，大面積損傷肌肉、筋膜及骨頭結構；常見的微創手術傷口則為6-8公分，肌肉及骨性結構破壞較小。

新一代的以內視鏡進行超微創脊椎融合手術，僅需4個1公分小傷口，透過內視鏡穿過肌肉束直達脊椎，以超高解析度鏡頭精準置入4枚骨釘和1個腰椎融合器並矯正滑脫，大幅降低對身體不必要的損傷，與傳統手術相比，對肌肉韌帶和骨骼的破壞能減少90%，大幅維持腰椎穩定度並縮短復原時間。

李政穎醫師進行超微創內視鏡脊椎融合手術，透過內視鏡穿過肌肉束直達脊椎，以超高解析度鏡頭精準置入4枚骨釘和1個腰椎融合器並矯正滑脫。（中榮提供）

李政穎醫師進行超微創內視鏡脊椎融合手術，透過內視鏡穿過肌肉束直達脊椎，以超高解析度鏡頭精準置入4枚骨釘和1個腰椎融合器並矯正滑脫。（中榮提供）

李政穎醫師示範，超微創內視鏡脊椎融合手術，透過內視鏡穿過肌肉束直達脊椎，以超高解析度鏡頭精準置入4枚骨釘和1個腰椎融合器並矯正滑脫。（記者蔡淑媛攝）

李政穎醫師示範，超微創內視鏡脊椎融合手術，透過內視鏡穿過肌肉束直達脊椎，以超高解析度鏡頭精準置入4枚骨釘和1個腰椎融合器並矯正滑脫。（記者蔡淑媛攝）

超微創內視鏡脊椎融合手術建議使用在過度肥胖患者，或是對運動需求高的民眾，但不適用於需大幅度脊椎矯正的病人（因骨頭結構需要大幅度移除）或曾有脊椎手術（因疤痕組織會影響內視鏡操作）的患者，術中使用的骨釘及耗材目前健保沒有給付，為自費手術，此外，術後2個月內都需穿著背架並避免彎腰負重，患者也需留意脊椎融合手術都可能發生的鄰近節症候群風險。

李政穎提醒，避免腰椎滑脫，應加強核心肌群、增加肌肉量，並避免彎腰負重以減少對腰椎的傷害。

張教練進行的超微創內視鏡脊椎融合手術，僅需4個1公分小傷口。（中榮提供）

張教練進行的超微創內視鏡脊椎融合手術，僅需4個1公分小傷口。（中榮提供）

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