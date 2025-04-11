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健康網》2類食品增失智風險 學者推麥得飲食大腦保護傘
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕愛吃加工食品小心失智上身！營養學者洪泰雄在臉書發文表示，研究指出，高糖高脂的加工食品，以及過量攝取加工肉品與紅肉，已被發現與大腦退化及認知能力下降有明確關聯，常吃恐增加罹患阿茲海默症的風險。想保護大腦可實行麥得飲食，應每天吃一份深綠色葉菜、每週至少攝取兩次莓果，並減少炸物與加工肉品的攝取。
洪泰雄指出，甜點、餅乾、糖果、速食與炸物等高糖高脂加工食品，容易引發慢性發炎與氧化壓力，對腦部神經元造成傷害；香腸、培根、火腿、牛肉與羊肉等加工肉品與紅肉，若攝取過量，也會提高罹患阿茲海默症的機率。
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洪泰雄說明，有益的飲食習慣能有效延緩腦部退化。研究顯示，「麥得飲食（MIND diet）」，能顯著降低罹患阿茲海默症的風險。麥得飲食結合了地中海飲食與得舒飲食（DASH）的優點，專為保護大腦所設計。據研究，長期遵循麥得飲食的人，其阿茲海默症風險可下降高達53%。
麥得飲食5大推薦食物
●深綠色葉菜（菠菜、甘藍）。
●其他蔬菜類（南瓜、紅蘿蔔）。
●莓果類（藍莓、草莓）。
●堅果（核桃、杏仁）。
●全穀類（糙米、燕麥、藜麥）。
洪泰雄表示，想開始保護大腦，應每天吃一份深綠色葉菜、每週至少攝取兩次莓果，減少炸物與加工肉品的攝取，將白米飯替換為糙米，並以橄欖油取代傳統的奶油或豬油，都能實踐麥得飲食。
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