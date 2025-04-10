健康網》過量飲酒腦損傷風險增 研究：1週超過8杯要注意

研究表明，每週飲酒8杯或以上的重度飲酒者，罹患動脈硬化的腦損傷風險較高，這是一種與記憶力和認知障礙有關的腦損傷症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人喜歡喝點小酌怡情，但最新發表於《神經病學》（Neurology）的研究表明，每週飲酒8杯或以上的重度飲酒者，罹患動脈硬化的腦損傷風險較高，這是一種與記憶力和認知障礙有關的腦損傷症狀。1杯酒定義為含有約14克純酒精，因此8杯酒相當於約2800毫升的啤酒（酒精濃度5％）、約1200毫升的葡萄酒（酒精濃度12％）、約360毫升的烈酒（酒精濃度40％）。

美國神經病學會指出，動脈硬化是一種導致小血管變窄、變厚、變硬的疾病，使血液流動變得更加困難，久而久之就會傷害大腦，表現有腦部病變，即腦組織受損的區域。研究作者、巴西聖保羅大學醫學院博士阿爾貝托・費爾南多・奧利韋拉・茹斯圖（音譯，Alberto Fernando Oliveira Justo）表示，大量飲酒是全球主要的健康問題，與健康問題和死亡的增加有關，研究顯示，隨著年齡增長，大量飲酒會損害大腦，導致記憶力和認知出現問題。

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研究找了1781人，平均死亡年齡為75歲，所有受試者均進行了腦部屍檢，包括Tau蛋白（阿茲海默症重要病徵之一）與動脈硬化，也測量受試者的大腦重量和身高，並由其家人回答受試者的飲酒情況，分為965名從不喝酒、319名適度飲酒者（每週飲酒7杯或更少）、129名每週飲酒8杯或以上的重度飲酒者、368名曾經酗酒的人。

結果發現，在從不喝酒的人中，4成患有血管性腦病變；在適度飲酒者中，4成5患有血管性腦病變；在重度飲酒者中，4成4患有血管性腦病變；在曾經酗酒的人中，半數患有血管性腦病變。在調整了死亡年齡、吸菸和體力活動等可能影響大腦健康的因素後，與從不喝酒的人相比，重度飲酒者患血管性腦病變的機率高出133%，曾經重度飲酒者的機率高出8成9，中度飲酒者的機率高出6成。

茹斯圖指出，除了腦損傷之外，認知能力受損的情況也只在曾經飲酒的人身上出現。甚至酗酒者的壽命，比從不喝酒的人平均少13年。了解這些影響，對於提高大眾知道「喝酒有害健康」與「繼續實施預防措施」，以減少酗酒至關重要。

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