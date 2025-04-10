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健康 > 抗老養生 > 運動復健

83歲嬤蹲下拔草 腳滑跌坐地上竟腰椎骨折

2025/04/10 16:40

醫師指出，老人常有骨質疏鬆，稍一碰摔就可能引發嚴重骨折，若脊椎和髖部發生骨折後，又不及時治療，對生活可能造成長期影響，甚至危及生命；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，老人常有骨質疏鬆，稍一碰摔就可能引發嚴重骨折，若脊椎和髖部發生骨折後，又不及時治療，對生活可能造成長期影響，甚至危及生命；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化83歲的陳姓阿嬤，日前在拔草時不慎滑倒，整個屁股跌坐在地上，原本以為沒大礙，沒想到卻引發腰椎第一節的脊椎壓迫性骨折，駝背角度達50度，讓陳阿嬤的生活大受影響，只好趕緊就醫。經衛福部彰化醫院骨科診斷，施以微創手術治療，才成功矯正駝背並緩解疼痛。

陳阿嬤回憶，當時她在後院種香菜時發現有雜草，便蹲下來拔草，因腳滑不小心跌坐在地上，心想沒什麼大不了，但幾天後，腰部劇痛讓她夜不能寐，貼藥布也無法緩解疼痛，忍了一週後再也受不，只好到醫院就醫。

彰化醫院骨科醫師洪宗賢表示，陳阿嬤到院後背部幾乎無法伸直，經X光及核磁共振檢查，發現其腰椎第一節發生脊椎壓迫性骨折，原本長方形的椎體被擠壓成三角形，椎體完全崩塌，駝背角度達50度，正常情況下，40度以上的駝背就屬於嚴重變形，可見脊椎受到的巨大壓迫。

洪宗賢說，對此醫療團對決定對陳阿嬤施行微創人工骨泥椎體形成術，駝背也成功矯正至35度，陳阿嬤住院5天，疼痛感明顯減輕順利出院。

彰化83歲嬤拔草滑到，屁股跌坐在地竟成脊椎重傷（左圖），經衛福部彰化醫院骨科診斷，施以微創手術治療（右圖），才成功矯正駝背並緩解疼痛。（彰化醫院提供）

彰化83歲嬤拔草滑到，屁股跌坐在地竟成脊椎重傷（左圖），經衛福部彰化醫院骨科診斷，施以微創手術治療（右圖），才成功矯正駝背並緩解疼痛。（彰化醫院提供）

老人家常有骨質疏鬆，稍一碰摔就可能引發骨折及嚴重後果！洪醫師說，對年輕人而言，這類小動作或許不會造成太大影響，但對於骨質疏鬆的老年人來說，就可能引發嚴重的骨折，若脊椎和髖部發生骨折後，又不及時治療，對生活就可能造成長期影響，甚至危及生命。

洪醫師指出，根據國健署資料，骨質疏鬆引發的脊椎骨折，第1年可造成約1成的死亡率，骨折5年，死亡率則高達4成，主因為骨折後行動不便，長期臥床引發靜脈血栓導致死亡，另外患者免疫力變差，更易因肺炎或泌尿道感染死亡。

最後洪醫師表示，骨質疏鬆也被稱為「沉默的殺手」，停經後女性及50歲以上男性，最好定期檢測骨質密度，並根據情況進行追蹤檢查，若已確診骨質疏鬆，應積極治療並養成良好的生活習慣，避免骨折風險。

83歲陳阿嬤成功矯正駝背，已能正常行走。（彰化醫院提供）

83歲陳阿嬤成功矯正駝背，已能正常行走。（彰化醫院提供）

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