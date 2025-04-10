延後篩檢害慘寶寶 國健署：勿信保險業者不當話術

政府補助21項新生兒先天性代謝異常疾病篩檢，只要出生滿2天，由醫院專業人員採取微量腳跟血，就能完成篩檢。（資料照，馬偕醫院提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕有些新手爸媽為了讓寶寶順利投保，竟然冒險延後新生兒篩檢，結果害孩子錯失黃金治療時機，賠上一輩子的健康。衛福部國健署今（10日）指出，已正式發文給金管會，要求保險業者禁止散播「延後篩檢」的不實訊息，金管會也在3月底通知各保險公會，嚴禁業務員以此說法招攬客戶。

網路社群平台常流傳像是「等保完險再做篩檢」的錯誤建議。國健署婦幼健康組的林真夙指出，很多先天性代謝異常疾病在新生兒時期幾乎看不出來，一旦出現症狀，常常已對腦部和身體造成永久損傷，即使家族裡沒有遺傳病史，及早篩檢仍是守護寶寶健康的第一道防線。

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林真夙說，有業務員為了招攬生意，鼓吹爸媽延後篩檢，導致延誤診斷。其實金管會早在2012年就明文規定，保險業者在新生兒投保時，必須清楚載明篩檢項目屬於排除等待期疾病，保險公司不能因為篩檢陽性就直接拒保，也不得製作文宣或問卷，誘導爸媽延後或放棄篩檢。

國健署提醒，政府補助21項新生兒先天性代謝異常疾病篩檢，只要出生滿2天，由醫院專業人員採取微量腳跟血，就能完成篩檢。若篩檢結果為陽性，並不等於罹患該疾病，必須在接獲通知後，儘早帶寶寶至確診醫院進一步檢查，才能早期發現並妥善治療。

根據國健署統計，台灣新生兒篩檢率已超過99%，去年篩檢出異常個案有3340人，其中以「蠶豆症」有2,958人最多。國健署指出，蠶豆症是紅血球代謝異常，患童接觸蠶豆、臭丸、紫藥水或某些藥物時，可能引發急性溶血性貧血，嚴重時甚至危及生命。只要透過篩檢早發現，日常生活中避開危險物質，孩子依然可以和一般人一樣健康成長，呼籲家長，切勿被不正確的觀念誤導，造成無法挽回的遺憾。

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