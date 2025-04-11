健康網》孩子總分心？ 醫：少一點色素 多一點專注

有些文獻及研究證實，食用含糖飲料、人工色素、食品添加物會加重ADHD症狀；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕注意力不足過動症（ADHD）的特徵包括：注意力不集中、過動與衝動行為，有沒有可能吃到特定食品，會加重其症狀或影響行為呢？愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩表示，確實有些文獻及研究證實，食用含糖飲料、人工色素、食品添加物會加重ADHD症狀，而缺乏鐵、鋅則是可能會有影響。

陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」指出，根據衛生福利部資料，台灣ADHD盛行率約為 7-9%。查找近年文獻，確實發現一些日常飲食與ADHD存在關聯性，這些添加物可能會刺激神經系統，導致過度活躍的行為。

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含糖飲料 影響大腦發展

陳如瑩提到，近年研究顯示，喝太多含糖飲料（如汽水、果汁、養樂多）會影響孩子注意力。一篇2024年韓國的大型世代研究指出：從2歲起每日攝取超過200ml含糖飲料的幼兒，日後被診斷為ADHD的風險會顯著提高。雖不能說喝糖飲一定會有ADHD，但從小控制含糖飲料的攝取，對大腦發展與體重控制都有幫助。

人工色素 更容易造成過動

陳如瑩說，2022年一項系統性文獻回顧了27篇臨床試驗，其中超過一半發現：人工色素會讓某些孩子更容易過動或注意力下降。其實常見於市售彩色糖果、果凍、冰棒、飲料等。如果孩子原本就有注意力不集中的問題，建議可減少這類色素含量高的食物，觀察行為是否有改善。

醫師建議，如果孩子原本就有注意力不集中的問題，建議可減少這類色素含量高的食物，觀察行為是否有改善；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

食品添加物 恐讓孩子更躁動

研究指出，某些防腐劑成分（如苯甲酸鈉），會讓孩子行為更躁動。這常見於碳酸飲料、糖果零食、果汁、香腸熱狗、醃製物與調味品中。尤其當與人工色素同時攝取時，行為影響更明顯。然而人工甜味劑（如阿斯巴甜），目前尚無明確證據 顯示與ADHD或過動有關。

營養素缺乏是否會影響孩子的注意力？陳如瑩表示，研究顯示，缺鐵的孩子較易有注意力問題，甚至影響大腦發育。若1歲前就缺鐵，未來較可能出現ADHD；部分ADHD孩子體內鋅含量較低，補充後行為略有改善，但若原本不缺鋅，補了也不見得有效。

陳如瑩提醒，若懷疑孩子有缺乏這些營養素，可尋求醫療協助，抽血檢查後再決定是否補充。不需刻意買昂貴營養品，先從均衡飲食開始，減少含糖飲料、彩色零食、加工食品攝取，多吃原型食物 （如蔬菜、水果、全穀、未加工肉品）。

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