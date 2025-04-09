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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》年過30晨勃消失！ 5健康警訊報你知

2025/04/09 21:48

醫師表示，晨勃雖然與性能力無直接關係，但可能與勃起功能障礙、心血管疾病、男性更年期、心理問題影響、藥物副作用有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，晨勃雖然與性能力無直接關係，但可能與勃起功能障礙、心血管疾病、男性更年期、心理問題影響、藥物副作用有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早上醒來發現小兄弟仍是休眠狀態，尤其年過30後，更難得看到小兄弟精神「挺」立天天報到，難道晨勃消失，代表「不行了」嗎？恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，晨勃雖然與性能力無直接關係，但可能與勃起功能障礙、心血管疾病、男性更年期、心理問題影響、藥物副作用有關，若不確定可前往泌尿科，由醫師進行評估。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文說明，男性睡眠時，體內荷爾蒙分泌的波動與神經生理上的變化而有的正常現象，正常人每晚會出現約3-5次勃起，晨勃指的其實是「夜間勃起」，因睡覺時無法得知勃起次數，所以便以早晨醒來是否有勃起來判斷，而晨勃也可視為男性健康指標，代表通往陰莖的血管與神經功能正常。

晨勃消失健康警訊

●勃起功能障礙：俗稱陽痿，指的是男性出現無法讓陰莖勃起或維持勃起的狀態，通常會結合生理與心理的影響；根據統計40歲以上男性約有半數有程度不一的勃起功能障礙。

●心血管疾病：男性在性興奮時血液由陰莖動脈灌入海綿體，使海綿體增大變硬而勃起，而糖尿病、高血壓、高血脂等都會影響陰莖動脈的彈性，於性興奮時無法放鬆、擴張，血液無法順利流入陰莖微血管而影響勃起。

●男性更年期：主要是睪固酮分泌下降後引起的生理與心理變化，自30歲後每年下降1-2%，在40歲後開始出現明顯的影響，常見症狀有性慾減退、勃起功能障礙、肌肉流失與體脂增加、焦慮易怒等。

睪固酮自30歲後每年下降1-2%，在40歲後開始出現明顯的影響，常見症狀有性慾減退、勃起功能障礙、肌肉流失與體脂增加、焦慮易怒等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

睪固酮自30歲後每年下降1-2%，在40歲後開始出現明顯的影響，常見症狀有性慾減退、勃起功能障礙、肌肉流失與體脂增加、焦慮易怒等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●心理問題影響：當處於高壓環境、焦慮或憂鬱等情緒下，在心理上易感到沮喪、窘迫，這些狀況會擾亂人體荷爾蒙平衡、影響勃起硬度或無法勃起。

●藥物副作用：抗高血壓藥物（如乙型受體阻斷劑）、抗抑鬱藥、止痛藥、安眠藥等，會影響大腦中樞神經或引起末稍血管縮收、導致血流量減少造成勃起功能障礙。

男性更年期治療方法

●改善生活習慣：保持規律運度、健康飲食（以蔬果與全穀類為主，以魚肉海鮮替代紅肉）、充足睡眠、減少壓力、戒菸酒。

●睪固酮補充療法：醫師會透過抽血檢測總睪固酮濃度，搭配臨床症狀評估，透過針劑／凝膠塗抹／鼻內凝膠的方式補充。如有攝護腺癌、男性乳癌、心血管疾病患者，需經由醫師評估後使用。

●適當補充保健品：補充含有鋅／鎂／維生素D之元素，可輔助睪固酮生成並幫助體內荷爾蒙平衡。

●新型療法雙效腸泌素：透過改善身體代謝，從血糖控制、體重管理等維持體內和荷爾蒙的平衡、保護心臟與腎臟健康。

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