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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》枇杷3品種口感不同！ 農業部教「內行吃法」不沾手

2025/04/10 07:29

農業部表示，食用時枇杷時，手握在蒂頭，從果實屁股剝開，便能輕鬆去皮不沾手，優雅享受美味；示意圖。（圖取自photoAC）

農業部表示，食用時枇杷時，手握在蒂頭，從果實屁股剝開，便能輕鬆去皮不沾手，優雅享受美味；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕枇杷外形渾圓可愛，果肉汁多香甜、入口即化，是大小孩都難抗拒的水果。農業部分享，枇杷家族3大明星品種，其中台農1號甜度高、台農2號甜中帶酸，適合愛點酸感的人，台農3號細緻多汁，3種都很美味，建議食用時手握在蒂頭，從果實屁股剝開，便能輕鬆去皮不沾手，優雅享受美味！

農業部在臉書專頁分享，枇杷不只是春季美味的小橘果，還有個浪漫的別名「蘆橘」！它的英文Loquat其實來自粵語發音，據傳樂器琵琶也是因為形似枇杷果實而得名。台灣以台中、南投、台東是主要產地，每年11月到隔年4月是枇杷的產季。下為枇杷3品種：

●台農1號—金鑲白玉：金黃果皮、雪白果肉，皮薄肉細、風味十足。甜度高、產季早，先吃先享受。

●台農2號—晶璽：果皮、果肉都是橙紅色，還帶有淡淡清香！皮薄、肉厚，果皮絨毛少，口味甜中帶酸，適合愛點酸感的人。

●台農3號—玉出露：黃色果皮＋黃白果肉，清甜高雅，細緻多汁。不過，玉出露產期短，僅2-3個月，錯過就要等明年。

枇杷品種大解析。（圖取自農業部臉書專頁）

枇杷品種大解析。（圖取自農業部臉書專頁）

薄皮品種連皮吃 營養不浪費

農業部分享，枇杷食用小撇步，只要將手握在蒂頭，從果實屁股剝開，便能輕鬆去皮不沾手，優雅享受美味。此外，食用薄皮品種者，可直接將果實絨毛清洗乾淨，直接連皮食用，所有營養不浪費！

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