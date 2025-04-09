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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

高血糖孕媽咪注意！ 研究：孩子神經發展障礙風險增

2025/04/09 18:13

研究指出，孕媽咪血糖控制與孩子日後神經發展障礙的風險存在關聯，因此孕婦應注意飲食並接受適當的醫療照護；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究指出，孕媽咪血糖控制與孩子日後神經發展障礙的風險存在關聯，因此孕婦應注意飲食並接受適當的醫療照護；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕1項大規模統合分析研究發現，母親在懷孕期間罹患糖尿病與其子女日後發生神經發展障礙（包含自閉症）風險增加的關聯性，提供了更堅實的證據。這項涵蓋逾5600萬對母子數據的研究成果，已發表於醫學期刊《刺胳針糖尿病與內分泌學》。

《路透》報導，研究團隊整合202項早期研究的數據後發現，相較於母親孕期血糖正常的孩童，母親在懷孕期間患有糖尿病的孩童，日後被診斷出神經發展障礙的風險整體高出28%。細分來看，這些孩童罹患自閉症的風險增加25%，注意力不足過動症（ADHD）風險增加30%，智能障礙風險則增加32%。此外，在溝通、運動及學習方面出現障礙的風險，也分別增加20%、17%及16%。

研究進一步比較不同類型的糖尿病影響。結果顯示，若母親在懷孕前就已診斷患有糖尿病（第一型或第二型），其子女出現至少一種上述神經發展障礙的風險，比母親罹患僅在孕期發生、產後常會消失的「妊娠糖尿病」者高出39%。這暗示孕前糖尿病對胎兒神經發展的潛在影響可能更大。

然而，研究人員強調，這項發現證實的是「關聯性」，目前尚無法證明母親的糖尿病「直接導致」了這些問題。研究中也納入了7項比較受影響孩童與其兄弟姊妹的研究，這些手足間的比較並未發現母體糖尿病的顯著影響，這提示了共同的遺傳基因或家庭環境因素，也可能在風險增加中扮演一定角色。

美國紐約大學格羅斯曼醫學院（NYU Grossman School of Medicine）學者雅內卡博士（Dr. Magdalena Janecka），雖未參與此研究，但她指出母體糖尿病與後代自閉症的關聯已廣為人知。她肯定這類大型統合分析能更精確地比較不同子群體（如不同糖尿病類型或不同障礙類別）的差異，但同時也提醒，這類研究無法釐清確切的致病原因或背後機制。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的數據，糖尿病影響美國高達9%的懷孕婦女，且發生率有上升趨勢。本研究的作者群結論認為，這些發現凸顯了為具有糖尿病風險的婦女提供充分醫療支持，以及對其子女進行持續監測的重要性。

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