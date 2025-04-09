電梯工程師傷後手指無力 小針刀有「解」

電梯工程師傷後右手指無力，透過小針刀放鬆筋膜，感覺及動作功能逐漸改善。（高醫岡山醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕1名31歲李姓電梯工程師，因右前臂遭不鏽鋼製品割傷，右手尺神經與尺動脈完全斷裂、部分肌肉斷裂，而進行手術。不料，術後手指無力、觸覺麻木，高醫岡山醫院以針灸、口服中藥及小針刀疤痕鬆解術輔助治療，病人右手已可做出彎曲和伸展動作。

李先生表示，去年右前臂受傷後，傷口癒合雖不再疼痛，但中指、無名指及小拇指無力，呈現彎曲狀態，就連拿筷子、刷牙、穿衣服簡單動作都變得很困難，更不用說回去工作。尤其，術後3個月接受神經傳導測試時，右手尺神經完全沒有神經反應，令他一度陷入失落、焦慮，擔心再也無法重返職場。

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高醫岡山醫院中醫科主治醫師柯馨婷說，病人症狀屬於中醫傷科所稱「金刃所傷」，經外科縫合傷口後，軟組織產生條索狀瘢痕攣縮，病人感覺右前臂筋膜伸展不開，術後疤痕有僵硬感，難以恢復肢體原有功能。

柯馨婷建議病人，除1週2次針灸、搭配口服中藥，也進行1到2週1次的「小針刀疤痕鬆解術」治療，2個月後病人手指無力及感覺狀況改善，神經傳導測試顯示，其右手尺神經已偵測到神經反應，可做出彎曲及伸展動作。

柯馨婷表示，小針刀結合「針」和「刀」的優點，在剝離肌肉、韌帶之間的軟組織黏連病變有不錯成效，針對五十肩、媽媽手、網球肘等病症，可鬆解肌肉緊繃，改善血液循環，並促進神經修復，恢復肢體生理功能。

由於神經損傷修復時間往往耗時1、2年，柯馨婷建議病患在神經接合術後的照護階段，可盡早進行中醫針灸、小針刀、傷科調理，搭配復健將有加成效果，但小針刀治療並非健保給付項目，施作過程針感較強，治療頻率須依患者病況，由專業中醫師評估及施做。

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