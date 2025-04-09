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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》遠離「賞櫻疲勞症」 營養師授飲食6攻略：鮭魚飯糰入列

2025/04/09 17:29

春季欣賞櫻花美景，也要注意身體健康，避免腸胃炎、水腫、過敏及疲勞不適；示意圖。（資料照）

春季欣賞櫻花美景，也要注意身體健康，避免腸胃炎、水腫、過敏及疲勞不適；示意圖。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每年春天3月至4月間，櫻花盛開之際，賞櫻活動在全球各地蔚為風潮，但「Cofit我的專屬營養師」營養師徐子雅指出，有部分遊客在賞櫻後，出現身體不適，包括：腸胃不適、水腫、過敏、疲勞等，因此建議民眾出發賞櫻前，不妨自備「櫻花野餐盒」，透過精選的健康食材與飲品搭配，欣賞櫻花美景同時，也能讓身體保持活力，輕鬆擁抱春日的浪漫氛圍，遠離「賞櫻疲勞症」。

徐子雅指出，針對賞櫻後可能出現的不適，特別選6大類健康食材，提供民眾參考。

預防腸胃不適 吃低負擔、高纖維食物

徐子雅指出，選擇富含膳食纖維的全穀類如燕麥、全麥麵包或糙米，不僅能幫助消化，還有助於維持腸胃健康。

全麥麵包不僅能幫助消化，還有助於維持腸胃健康。（圖擷取photoAC）

全麥麵包不僅能幫助消化，還有助於維持腸胃健康。（圖擷取photoAC）

搭配優格或發酵食品，如泡菜不僅能維持腸道菌相平衡，也能減少脹氣。但也要注意醃漬食品的鈉含量較高，建議多補充水分幫助身體促進代謝，避免水腫發生。

減少水腫與促進循環 採低鈉、高鉀飲食

賞櫻民眾若擔心水腫與循環不良，應選擇富含鉀離子的食物，幫助於排除體內多餘的鈉，促進血液循環。

野餐時可搭配綠色沙拉，蔬菜可選擇地瓜葉、空心菜、菠菜、白莧菜等，也可以搭配香蕉或奇異果。

保護肌膚健康 選抗氧化食物

長時間戶外活動，皮膚容易因紫外線影響而乾燥、泛紅甚至老化，適量攝取抗氧化食物能減少紫外線帶來的傷害。

番茄、莓果和堅果富含抗氧化成分，如茄紅素、花青素和維生素E，有助於維持肌膚健康。

徐子雅推薦莓果優格杯搭配堅果，既能補充營養，也能讓肌膚維持水潤彈性。

莓果優格杯搭配堅果，既能補充營養，也能讓肌膚維持水潤彈性。（圖擷取freepik）

莓果優格杯搭配堅果，既能補充營養，也能讓肌膚維持水潤彈性。（圖擷取freepik）

緩解花粉過敏 可吃抗發炎、增強免疫力

若容易受花粉影響，飲食中的Omega-3 脂肪酸以及有益菌群可透過抗發炎達到減少過敏反應的效果。主要來源有：深海魚（鮭魚、鯖魚）、堅果、亞麻籽、優格與發酵食品，能夠減少體內的促發炎物質，進而降低因花粉刺激引起的發炎反應。

此外，類黃酮（槲皮素）具有天然的抗組織胺作用，能夠改善過敏症狀，洋蔥、蘋果與莓果都是富含槲皮素的食材，因此野餐時，可準備洋蔥與鷹嘴豆泥全麥捲餅，搭配堅果與藍莓優格作為點心，不僅能提供豐富的益生菌，也能維持腸道健康進而穩定免疫系統。

恢復體力與減少疲勞 選高鉀、高B群食物

長時間步行容易讓身體感到疲憊，建議補充富含鉀與維生素B群的食材，如雞肉、堅果、全穀類、地瓜、香蕉、糙米和燕麥，這些食物能幫助肌肉放鬆，並提升能量代謝。

雞肉富含鉀與維生素B群的食材，能恢復體力，減少疲勞。（圖擷取photoAC）

雞肉富含鉀與維生素B群的食材，能恢復體力，減少疲勞。（圖擷取photoAC）

健康飲品搭配 無糖茶飲助消化

飲品方面，推薦選擇無糖茶飲，如綠茶或薄荷茶，有助於促進消化與血液循環，且綠茶含有多酚，可以降低組織胺濃度、減輕過敏反應。

檸檬水則能補充維生素C，幫助提升免疫力。若想要有更多變化，可選擇無糖氣泡水來取代含糖飲料，保持清爽口感。

此外，若想增添浪漫氣氛，可適量選擇櫻花香檳或清啤酒等，低糖低卡的酒品能讓賞櫻更具儀式感，又不會對身體造成負擔。

營養師建議自製鮭魚飯糰。（圖擷取photoAC）

營養師建議自製鮭魚飯糰。（圖擷取photoAC）

自製櫻花野餐盒 6大健康元素全包括

●主食：鮭魚藜麥飯糰（高鉀、Omega-3）。

●配菜1：洋蔥蘋果涼拌雞胸肉（抗發炎、B群補充）。

●配菜2：菠菜堅果沙拉（抗氧化、促進循環）。

●湯品：味噌豆腐湯（抗氧化、暖胃）。

●甜點：莓果優格杯，灑上亞麻仁籽或杏仁片（腸道健康、抗氧化）。

●飲品：檸檬綠茶 / 薄荷氣泡水（促進消化、提升循環）。

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