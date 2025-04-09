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健康網》家長必知！ 心理師授「5招」教孩子防戀童癖

2025/04/09 20:18

心理師建議家長，應教導孩子了解5件事，讓孩子懂得保護自己，遠離戀童癖；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

心理師建議家長，應教導孩子了解5件事，讓孩子懂得保護自己，遠離戀童癖；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子是家長的心頭肉，受到任何一點傷害，總會讓父母感到自責、傷心，因此讓孩子知道如何保護自己，遠離戀童癖，便是重要課題之一；對此，台北同伴心理諮商所所長余佳容建議，家長需與孩子建立開放式溝通，並教導孩子，必須要知道自己的身體界線識別戀童者的常見手法，並設定不跟陌生人走與安全密碼讓學校家長社區共同守護孩子，遠離戀童癖，開心過童年！

多數案件發生在熟人間 教孩子識別可疑行為

什麼是戀童癖？余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」指出，其為1種涉及成年人對兒童產生性慾，或不當行為的心理異常。這些人可能是陌生人，但更多時候，可能隱藏在孩子熟悉的環境中，如學校老師、親戚、朋友、甚至是鄰居。

余佳容提醒，家長需要意識到，多數案件其實是發生在熟人之間，而不是陌生人犯案，因此孩子未必能立即察覺危險。戀童者通常會透過「獲取信任」，來接近孩子，所以預防勝於事後補救。保護孩子的關鍵是，教育他們識別可疑行為，並勇敢說不！下為讓孩子遠離戀童癖的5大防範策略：

●教導孩子身體界線，讓他們懂得保護自己：孩子需要知道，哪些行為是不可以接受的！首先，家長需讓孩子擁有「身體屬於自己」的觀念，任何人都不能隨意觸碰，如擁抱家人是好的，但有人觸碰你尿尿的地方是不好的；再者，也要告訴孩子，即使對方是熟人或長輩，只要感到不舒服時，都有權說「不」。最後，提醒家長，盡量用輕鬆、自然的方式和孩子談論這些話題，不要讓他們感到害怕或壓力過大。

心理師建議家長，定期與孩子聊天，詢問學校、與哪些人相處等，讓孩子感到被關心，不怕分享心事；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

心理師建議家長，定期與孩子聊天，詢問學校、與哪些人相處等，讓孩子感到被關心，不怕分享心事；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

●建立開放式溝通，讓孩子願意分享：家長要讓孩子知道，「無論發生什麼事，你都可以和我說」，無論發生什麼事，請千萬不要責怪孩子，否則可能造成反效果。即使他們說出令你驚訝或難以接受的事，也要冷靜應對。建議家長可定期與孩子聊天，詢問學校、課後活動、與哪些人相處，讓孩子感到被關心，重要的是，家長要營造安全對話環境，讓孩子不怕告訴你心事！

●教孩子識別戀童者的常見手法：戀童者常透過以下方式來接近孩子，如過度親密或給予特殊待遇、用秘密來控制孩子、給孩子看不適當的圖片或影片，試圖降低孩子的防備，甚至是製造身體接觸機會，如要求孩子坐在腿上、給不舒服的擁抱，可能就要注意了。

●設定不跟陌生人走與安全密碼：建議家長教導孩子安全原則，包括：不接受陌生人給的東西或邀請；如果有人說是爸媽的朋友來接你，先問只有家長和孩子知道的「安全密碼」，以確認是否是可靠的人來接送孩子。同時教導孩子，當感到害怕時，應大聲喊「救命！」並跑向人多的地方。

●讓學校家長社區共同守護孩子：家長不能單獨保護孩子，需要學校、社區的合作！建議多認識孩子的老師、教練、課後班導師，確保他們值得信賴；同時，家長也可以關心孩子參加的活動，注意是否有「過於親密」的成年人，並鼓勵社區家長間互相提醒，共同建立安全環境。

余佳容表示，若孩子透露有人對他做出不當行為，請務必冷靜傾聽，避免責怪孩子，並讓孩子立即遠離可疑對象，保護孩子的心理健康。必要時，尋求專業協助，通報學校或相關機構，陪伴孩子走過心理創傷，讓他知道「不是他的錯」。

心理師提醒，若孩子透露有人對他做出不當行為，請務必冷靜傾聽。必要時尋求專業協助，陪伴孩子走過心理創傷；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

心理師提醒，若孩子透露有人對他做出不當行為，請務必冷靜傾聽。必要時尋求專業協助，陪伴孩子走過心理創傷；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

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