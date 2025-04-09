南市赴新加坡亞洲老化創新論壇 展現高齡友善成果

南市府團隊出席「亞洲老化創新論壇暨展覽會」，代表團全受邀上台受到與會者熱情回應。（南市府提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕為提升台南市在國際高齡友善政策的能見度及汲取亞洲各國的創新經驗，台南市副市長趙卿惠於昨（8）日率領市府團隊，出席在新加坡舉辦的第16屆「亞洲老化創新論壇（Aging Asia Innovation Forum, AAIF）暨展覽會」。當天下午的論壇由台灣代表進行專題演講，南市團隊在論壇中分享市政推動成果。

此次為期2天的論壇吸引超過千名來自全球的專家學者、政府機構與企業代表，共同探討「長壽時代：活得更健康、活得更幸福」的核心議題，涵蓋智慧照護科技、心理健康支持、社區健康動員與高齡政策合作等多元面向。

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南市衛生局表示，論壇中，新加坡首批老年啦啦隊熱情進場，這群充滿活力的長者在演出前便與台灣團隊互動熱絡，正巧呼應論壇首場主題「女性與老齡化」，象徵「活躍老化」不分年齡與性別，每個人都能擁有精采的第二人生。

趙卿惠表示，台南多年來積極推動健康老化、智慧照護、社區整合服務與長照體系升級，並重視不同族群的在地需求。此次參與國際論壇，除了展現台南的政策成效，也深入了解各國創新策略，特別是針對女性高齡者的討論，對未來政策優化具有重要啟發。

她強調，市府將持續深化與亞洲各國及國際健康城市聯盟的交流合作，積極引入智慧照護、女性高齡議題及健康促進模式等國際經驗，共同打造更加宜居、有韌性的高齡友善城市。

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