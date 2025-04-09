關稅衝擊股市震盪！ 精神醫教「3招」調適心情

關稅政策升溫導致全球股市出現劇烈波動，引發投資人焦慮與不安，精神科醫師林明燈建議，可以從3個層面來因應與調整。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕美國總統川普砸下關稅震撼彈，導致全球股市出現劇烈波動，引發投資人焦慮與不安，對於已經遭受股市或投資損失的民眾，精神科醫師建議，可以從3個層面來因應與調整，包括：接納現實，釐清情緒與事實；重新檢視資源，重建控制感；最後，應維持日常節奏，必要時尋求心理協助。

台北榮總新竹分院精神科主任林明燈建議，首先是接納現實，釐清情緒與事實。股市下跌或是投資損失經常伴隨著強烈的自責、懊悔與焦慮，要先靜下心來區分「事實」與「情緒反應」，損失已經發生，但過度自責只會讓情緒困擾加劇。試著告訴自己「我失去的是金錢，不是價值」，承認自己的情緒，同時避免讓負面情緒主導接下來的每一步。

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其次是重新檢視資源，重建控制感。投資損失雖然不會立刻產生身心情況，但若持續無法看到止跌盡頭會讓人產生無力感。此時建議盤點自身仍擁有的資源，例如工作能力、人際支持系統、健康狀況等，並可尋求專業財務顧問協助，規劃接下來的財務調整。找回「我還能做什麼」的主動感，有助於減少無助與焦慮感。

林明燈強調，最後應該要維持日常節奏，必要時尋求心理協助。當損失造成生活功能受影響，例如無法專心工作、失眠、暴飲暴食或情緒波動劇烈，應考慮尋求精神專科醫師或心理師協助。「這不代表你脆弱，而是主動為自己設下心理安全網」，若有自我否定、無望感或自傷念頭，更應立即就醫。

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