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健康網》不確定1天喝多少水才夠？ 營養師揭2指標判斷

2025/04/09 13:31

黃茉溪提到，「尿液顏色」與「跑廁所的頻率」就是最直接的身體警訊。只要觀察這兩個指標，就能知道自己是否有補足水分；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃茉溪提到，「尿液顏色」與「跑廁所的頻率」就是最直接的身體警訊。只要觀察這兩個指標，就能知道自己是否有補足水分；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喝水是日常保健的基本功，但您知道該怎麼判斷自己喝得夠不夠嗎？好食課營養師黃茉溪提到，「尿液顏色」與「跑廁所的頻率」就是最直接的身體訊息。只要觀察這2個指標，就能知道自己是否有補足水分。如果尿液顏色偏深（像茶色）或氣味濃烈，那代表體內水分不足，需要盡快補充水分；相反地，若尿液近乎透明，則表示喝水太多了。

黃茉溪在臉書專頁網站表示，過度飲水其實沒有額外的健康好處，反而會導致頻繁跑廁所，因為身體自然會維持水平衡，採取「多退少補」的機制來代謝多餘的水分。

黃茉溪指出，「尿液顏色」與「跑廁所的頻率」就是最直接的身體訊息。尿液顏色偏深（像茶色）或氣味濃烈，那代表體內水分不足，需要盡快補充水分；相反地，若尿液近乎透明，則表示喝水太多了。若有服用維生素B群，也可能出現螢光色的尿液，此時可透過觀察如廁頻率作為輔助判斷，若明顯比平時減少，則一樣需多補水。

如何判斷水分取是否充足，及增加喝水量的小妙招。（圖取自好食課網站）

如何判斷水分取是否充足，及增加喝水量的小妙招。（圖取自好食課網站）

黃茉溪提到，每天應該喝多少水，因年齡層不同而有所差異。對於6個月到12歲的幼兒來說，水分需求會依據體重調整，例如接觸副食品後的孩子，1天水分攝取上限約為體重（公斤）乘以30c.c.；10公斤以下的幼兒則建議以體重乘以100 c.c.來計算；若超過10公斤，則可依照「（體重-10）×50+1000c.c.」來估算。7至12歲、體重達20公斤以上的孩童，每日建議攝取量則為體重乘以50至60c.c.。

而進入青春期、成年後，則建議每日飲水量為體重（公斤）乘以30至35c.c.，例如體重50公斤的女性，每日約需攝取1500c.c.的水分。

黃茉溪說明，運動或大量流汗後的水分補充也不能忽視。由於氣溫、濕度、活動量等都會影響出汗與水分流失的程度，因此應依身體感受適時補水。建議在剛出現口渴感時就開始少量飲水，不僅能有效補充水分，也能避免因一次喝太多造成身體不適。

黃茉溪說明，運動或大量流汗後應依身體感受適時補水；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃茉溪說明，運動或大量流汗後應依身體感受適時補水；圖為情境照。（圖取自freepik）

3招有效提高飲水量

●定時定量喝水：試著「定時定量」地補充水分。先計算出自己每日所需水量，分成數個時段飲用，甚至可以設鬧鐘提醒自己喝水，培養良好習慣。

●利用天然食材：在水裡加一點檸檬汁、薄荷、果醋或茶葉等，能讓喝水變得更有動力。不過應盡量避免飲用甜飲料，才能真正達到健康補水的目的，只要是無額外添加糖的食材，都是良好的補水方針！

●選擇「高含水量」的食物：許多蔬菜水果的水分含量高達70-90％，不僅能補水，還富含維生素、礦物質與膳食纖維，有助身體健康。湯品或鹹粥也是不錯的選擇，但要注意調味適量，避免攝取過多鹽分導致水腫。

黃茉溪提醒，別等到口渴才想起要喝水，也不需要強迫自己每天喝滿3公升的水。根據上述計算方式，了解自身所需，再搭配這些小方法，就能輕鬆補足水分、遠離脫水危機。

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