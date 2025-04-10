自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》攝護腺癌術後「不性福」？ 醫破解4大疑慮

2025/04/10 21:47

戴定恩說明，攝護腺手術後，由於會連同精囊一併切除，男性在性高潮時將不再射出精液，但「爽感」還在；情境照。（圖取自shutterstock）

戴定恩說明，攝護腺手術後，由於會連同精囊一併切除，男性在性高潮時將不再射出精液，但「爽感」還在；情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕對許多罹患攝護腺癌的男性而言，接受根治性攝護腺切除手術後，最擔心的莫過於性生活是否從此畫下句點。好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文破解術後男性常見的「性福」疑慮，包含乾性高潮、陰莖變短、性慾減退、高潮漏尿等，呼籲民眾正視而不恐懼。

問題1：乾性高潮還能爽嗎？

攝護腺手術後，由於會連同精囊一併切除，男性在性高潮時將不再射出精液。戴定恩說明，雖然改為所謂「乾性高潮」，但快感本身仍在，並未消失。他建議病患可與伴侶多溝通，發掘新的情趣與互動方式，重新定義親密感。

問題2：陰莖變短是真的？

手術過程可能因疤痕組織或血流改變導致陰莖長度略為縮短，約2至3公分。戴定恩提醒，術後可進行陰莖復健訓練，例如使用真空助勃器，有助於恢復原有長度及功能。

戴定恩說，手術過程可能因疤痕組織或血流改變導致陰莖長度略為縮短，約2至3公分；示意圖。（圖取自freepik）

戴定恩說，手術過程可能因疤痕組織或血流改變導致陰莖長度略為縮短，約2至3公分；示意圖。（圖取自freepik）

問題3：性慾減退怎麼辦？

戴定恩說，部分患者術後合併接受荷爾蒙療法，可能導致睪固酮下降，進而影響性慾。建議患者可透過改善生活習慣、維持運動與睡眠品質，並定期回診，必要時與醫師討論藥物調整策略。

問題4：高潮時會漏尿？

術後部分男性在性高潮時出現漏尿情況，是因手術影響到控制尿液的肌肉。戴定恩建議可透過凱格爾運動強化骨盆底肌肉，有助於控制排尿、恢復自信。

戴定恩強調，攝護腺切除手術後的性生活不是「從此掰了」，只要選擇經驗豐富的醫師，加上積極進行性功能復健，就能大幅降低功能障礙的風險。他鼓勵病友們：「弟弟不怕老，性福自己找！」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中