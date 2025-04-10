健康網》攝護腺癌術後「不性福」？ 醫破解4大疑慮

戴定恩說明，攝護腺手術後，由於會連同精囊一併切除，男性在性高潮時將不再射出精液，但「爽感」還在；情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕對許多罹患攝護腺癌的男性而言，接受根治性攝護腺切除手術後，最擔心的莫過於性生活是否從此畫下句點。好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文破解術後男性常見的「性福」疑慮，包含乾性高潮、陰莖變短、性慾減退、高潮漏尿等，呼籲民眾正視而不恐懼。

問題1：乾性高潮還能爽嗎？

攝護腺手術後，由於會連同精囊一併切除，男性在性高潮時將不再射出精液。戴定恩說明，雖然改為所謂「乾性高潮」，但快感本身仍在，並未消失。他建議病患可與伴侶多溝通，發掘新的情趣與互動方式，重新定義親密感。

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問題2：陰莖變短是真的？

手術過程可能因疤痕組織或血流改變導致陰莖長度略為縮短，約2至3公分。戴定恩提醒，術後可進行陰莖復健訓練，例如使用真空助勃器，有助於恢復原有長度及功能。

戴定恩說，手術過程可能因疤痕組織或血流改變導致陰莖長度略為縮短，約2至3公分；示意圖。（圖取自freepik）

問題3：性慾減退怎麼辦？

戴定恩說，部分患者術後合併接受荷爾蒙療法，可能導致睪固酮下降，進而影響性慾。建議患者可透過改善生活習慣、維持運動與睡眠品質，並定期回診，必要時與醫師討論藥物調整策略。

問題4：高潮時會漏尿？

術後部分男性在性高潮時出現漏尿情況，是因手術影響到控制尿液的肌肉。戴定恩建議可透過凱格爾運動強化骨盆底肌肉，有助於控制排尿、恢復自信。

戴定恩強調，攝護腺切除手術後的性生活不是「從此掰了」，只要選擇經驗豐富的醫師，加上積極進行性功能復健，就能大幅降低功能障礙的風險。他鼓勵病友們：「弟弟不怕老，性福自己找！」

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