健康網》股災心慌慌？ 中醫教2招快速解鬱紓壓

中醫師表示，如果肝氣不暢或鬱滯，就可能導致情緒低落、煩躁易怒、胸悶脅痛等症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕川普對等關稅政策衝擊全球，台股也一片綠油油，面對這種高壓情境，人們可能因財富損失而情緒低落、焦慮甚至失眠；對此，彰化馬光中醫診所醫師劉宗昇分享中藥茶飲及穴位按摩，幫助民眾快速緩解壓力。

劉宗昇指出，中醫理論認為「肝主疏洩」功能，肝在五行屬木，負責調節氣機、情志和血流的平衡。如果肝氣不暢或鬱滯，就可能導致情緒低落、煩躁易怒、胸悶脅痛等症狀，這在中醫稱為「肝氣鬱結」。中醫講的疏肝解鬱，其目的是通過調理肝臟功能，恢復氣機通暢，進而改善身心狀態。

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按摩穴位 疏通肝氣

劉宗昇表示，通過按摩特定穴位，可以快速緩解壓力、疏通肝氣，建議每天按摩以下這些穴位3-5次，每次5分鐘左右，力度以感到痠脹但不痛為宜。

合谷穴（大腸經）：位於手背，拇指與食指之間的虎口處。按摩此穴能舒緩緊張情緒、頭痛等。

按摩合谷穴能舒緩緊張情緒、頭痛等。（馬光中醫診所提供）

內關穴（心包經）：位於前臂內側，腕橫紋上約2寸（三指寬）。按摩此穴可安神、緩解胸悶和焦慮。

按摩內關穴可安神、緩解胸悶和焦慮。（馬光中醫診所提供）

神門穴（心經）：位於手腕內側，小指側腕橫紋處。按摩此穴有助於鎮靜心神、改善失眠。

按摩神門穴有助於鎮靜心神、改善失眠。（馬光中醫診所提供）

中藥茶飲 安神助眠

劉宗昇說，中藥茶飲能從內調理，疏肝解鬱、安神助眠。以下是幾款簡單易做的茶飲：

玫瑰花茶：玫瑰花性溫，入肝經，有疏肝解鬱、活血化瘀的功效。取5-10朵乾燥玫瑰花，用熱水沖泡，加入少許蜂蜜調味，每日飲用1-2杯，能緩解情緒低落。

中醫師指出，每日飲用1-2杯玫瑰花茶，能緩解情緒低落；示意圖。（圖取自photoAC）

疏肝茶：柴胡是疏肝解鬱的經典藥材。取柴胡3-5克、薄荷3克、甘草2克，沸水沖泡10分鐘飲用。此茶可舒緩肝氣鬱結引起的胸悶、煩躁。

枸杞菊花茶：菊花清肝明目，枸杞滋補肝腎。取菊花5-8朵、枸杞10粒，熱水沖泡，每日1-2杯，適合因壓力導致的眼睛乾澀和情緒不穩。

面對股市災情，除了穴位按摩和茶飲，劉宗昇還建議民眾，要調整作息：避免熬夜，保持肝血充足，可減少口乾苦的症狀；飲食調理：多吃綠色食物（如：菠菜、芹菜）來養肝，少吃辛辣油膩食物以免加重肝火；情志調攝：適度運動（如：太極、散步）或冥想，幫助身體舒展及氣機流通。

劉宗昇提醒，如有其他身體問題，還請諮詢專業醫事人員。

彰化馬光中醫診所醫師劉宗昇。（馬光中醫診所提供）

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