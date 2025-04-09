健康網》孕期過敏加劇？醫：荷爾蒙變化惹禍 出現2症狀應立即就醫

醫師提醒，孕媽咪除了減少花粉接觸、多喝水並熱敷鼻子減緩過敏症狀外，如有出現呼吸困難、氣喘等症狀，需立即就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕懷孕之後，過敏的狀況特別嚴重，是正常的嗎？新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹臉書專頁「美麗而剽悍婦產科女醫新竹竹北張瑜芹醫師」發文說明，不少人本來就是過敏體質，或是有花粉症，懷孕期間荷爾蒙改變，就會讓狀況加劇。孕媽咪除了減少花粉接觸、多喝水並熱敷鼻子，減緩過敏症狀外，如有出現呼吸困難、氣喘等症狀，需立即就醫。

減少花粉接觸

張瑜芹提到，這是最簡單，但是也是最重要的，外出時配戴口罩與太陽眼鏡。口罩可以減少吸入花粉，而太陽眼鏡能降低眼睛過敏的不適感。通常上午10點到下午4點是花粉濃度最高的時間，孕媽咪可以選擇在清晨或傍晚外出，減少接觸過敏原的機會。

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張瑜芹表示，花粉容易附著在衣物、頭髮上，回家後立即更換衣服並清潔臉部和頭髮，可以減少過敏發作的機會。而像現在百花盛開的季節，也提醒，應該盡量關閉門窗，開空氣清淨機來減少室內花粉濃度。

洗鼻子 多喝水可舒緩過敏症狀

張瑜芹說明，用鹽水洗鼻子，可以幫助清潔鼻腔內的花粉，減少鼻塞和流鼻水的問題，這是一種安全且無副作用的方法。也要記得多喝水，有助於稀釋鼻涕，減少鼻塞的不適感。也建議，如果鼻塞真的很嚴重，可以用溫熱毛巾敷在鼻樑上，幫助減少鼻腔充血，讓呼吸更順暢。此外，可以多吃富含維生素C的水果，及富含Omega-3的食物，有助於減少過敏反應，增強孕期免疫力。

氣喘 呼吸困難需就醫

張瑜芹提醒，如果花粉症症狀嚴重到影響睡眠，甚至出現氣喘、呼吸困難等問題，請務必盡快就醫。醫師會根據孕期狀況提供安全的治療方案，例如開立適合孕婦使用的抗過敏藥物或鼻噴劑。要特別提醒，孕婦千萬不要自行服用抗組織胺藥物，有些抗過敏藥可能影響胎兒，務必要諮詢醫師後再用藥。

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