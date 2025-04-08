健康網》偏頭痛越吃越痛？ 小心4類發物 炸雞起司上榜

中醫師說，高油高糖等4類食物，均會誘發頭痛症狀；其中高油食物如炸雞、薯條，易造成血糖波動大而頭痛，應避免攝取；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕偏頭痛襲來，常常令人身心俱疲好難受。雲品中醫診所醫師彭意雯表示，偏頭痛在中醫屬於「頭風」範疇，常與肝氣鬱結、肝陽上亢、血瘀、痰濕有關。飲食對偏頭痛影響極大，包括：含酪胺酸或亞硝酸鹽、高油高糖、含咖啡因或酒精、味精與人工添加劑的食物，均會誘發頭痛或加重症狀，因此應謹慎選擇飲食，以減少發作頻率與強度。

彭意雯在臉書專頁「雲品中醫診所」發文指出，除了避免會誘發偏頭痛的食物，中醫扁針療法（小針刀）可鬆解局部組織沾粘，恢復正常氣血循環，使受到卡壓的血管及神經根得到緩解。當頭面部供應的血液循環得到改善，許多頭面部的症狀，頭暈、頭痛、眼睛乾澀、鼻塞、耳鳴等不適症狀也可望獲得改善。

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4類食物易刺激血管

至於哪些是會刺激神經與血管的「發性食物」？彭意雯特別指出，應避免攝取以下4類食物：

●含酪胺酸、亞硝酸鹽的食物：彭意雯說，這些物質會影響血管擴張與收縮，容易誘發頭痛，例如：乳製品的起司、乳酪、優格；醃製或加工肉品的香腸、火腿、培根、熱狗；以及發酵食物的泡菜、醬菜、味噌。

●高糖、高油食物：彭意雯表示，血糖波動過大容易誘發偏頭痛，建議避免甜食類的蛋糕、糖果、含糖飲料；油炸食物如炸雞、薯條、洋芋片。

中醫師表示，含酪胺酸、亞硝酸鹽的起司、火腿、培根等發性食物，會影響血管擴張與收縮，容易誘發頭痛；情境照。（圖取自freepik）

●含咖啡因、酒精的飲品：彭意雯指出，過量咖啡因會影響血管收縮，可能引發頭痛，酒精則易使血管擴張，導致頭痛加劇。包括：咖啡、濃茶（適量可，但不宜過量）、紅酒、啤酒（含有亞硝胺與組織胺，易誘發頭痛）等，均應避免。

●味精與人工添加劑：彭意雯說，味精（谷氨酸鈉）和某些人工添加劑會影響腦部神經，造成頭痛或加重症狀，加工食品（如罐頭食品、泡麵、調味包）、速食品（如洋芋片、零食）等，均屬此類。

規律飲食可減少誘發

彭意雯強調，想要避免偏頭痛應規律飲食，避免血糖忽高忽低（空腹太久容易誘發頭痛）；多吃清淡、天然食物，減少加工食品的攝取。此外，也應注意個人體質，觀察哪些食物容易引發偏頭痛，避免攝取。適當調整飲食習慣，搭配良好的作息與紓壓方式，才能有效減少偏頭痛的發作頻率。

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