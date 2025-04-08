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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》身高一定會「青出於藍」？ 醫揭答案：仍與遺傳相關

2025/04/08 21:10

國外研究顯示，身高7-8成與父母遺傳有關，因此孩子身高「理論上」不會和爸媽遺傳差太多；圖為情境照。（圖取自freepik）

國外研究顯示，身高7-8成與父母遺傳有關，因此孩子身高「理論上」不會和爸媽遺傳差太多；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信很多家長都有「我們家小朋友以後一定會長得比我高」這種預期，禾馨民權婦幼診所兒童內分泌科醫師陳奕成表示，這種想法就跟「我買的股票只會漲不會跌」一樣，可能有部分只是主觀上的一廂情願，據國外研究顯示，身高7-8成與父母遺傳有關，因此孩子身高「理論上」不會和爸媽遺傳差太多。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文指出，為什麼從經驗上感覺「孩子一定比父母高不少？」是源於近百年來的「世代身高上升趨勢」，過去一個多世紀以來，全球許多的國家因營養的改善和生活條件提升，讓成年人的平均身高出現了逐代增加的現象。

陳奕成說，這種上升趨勢是有天花板的，如果父母也是在健康條件良好的環境中長大，最終已經達到較高的遺傳高度，他們的子女即使在相似良好環境下成長，也不一定會比自己的身高更高。

不是每一代都會越來越高

陳奕成分享以台灣的研究來看，1970年代出生的台灣子女與其父母身高相比，結果顯示子女平均比父母高約2公分（男孩高1.5–3.2公分，女孩高2.0–2.6公分）。近期一點的報告則發現，2020年的成年男性和女性平均身高，比2015年分別又增加了1.2公分和0.8公分。

陳奕成表示，這種結論不只在台灣有發生，日本從1990-2010年間成年人的身高幾乎沒變，韓國從90年後期至兩千年初增長幅度也減緩​，北歐國家也發現身高的增長幅度開始持平。有一些人認為出現這個現象的原因，跟現代大多數人從小就是在有充足營養，和良好的健康環境下成長，所以群體的平均身高就不太可能再大幅增加。因此現在在門診反而比較常看到，小孩子最終的成人身高跟父母接近，而不一定更高。

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