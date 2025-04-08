痛風老藥新發現 國內研究：Febuxostat改善小鼠腎功能

部立桃園醫院、陽明交通大學研究團隊合作，發現抗氧化與抗發炎是降低慢性腎臟疾病血管併發症的關鍵因素。桃園醫院泌尿外科教授蔣智宏（後排右3起）、陽明交大藥理所副教授張婷婷，與相關研究人員合影。（部立桃園醫院提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕慢性腎臟病人，容易累積尿毒素增加氧化壓力和發炎現象，進而引起相關心血管疾病；部立桃園醫院、陽明交大研究團隊研究發現，臨床上用於治療高尿酸血症藥物Febuxostat，在動物實驗上可以透過減少氧化壓力和發炎改善腎功能，增強臨床治療新契機。此項研究已於4月發表於國際知名期刊《Biomedicine & Pharmacotherapy》。

該研究團隊是由部立桃園醫院泌尿外科醫師蔣智宏教授、陽明交大藥理所張婷婷副教授共同領導；蔣智宏表示，臨床上發現，有慢性腎臟病人，因全身心血管疾病產生相關併發症與死亡率也會顯著的上升，可能原因之是血液尿毒素累積會增加氧化壓力和發炎現象，使血管功能變差，進而引起心血管疾病相關併發症與死亡率，所以，氧化壓力和發炎可能是慢性腎臟疾病患者心血管併發症發生率上升的關鍵因素。

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他說，Febuxostat在動物實驗上可以藉由抗氧化和抗發炎作用來改善慢性腎臟疾病小鼠的腎功能，提升慢性腎臟疾病小鼠的傷口癒合速度與血管新生，總結來說，Febuxostat藥物在慢性腎臟疾病的情況下，同時具有腎臟保護、促進血管新生功能，但後續仍須要進一步的臨床試驗，才能確認Febuxostat藥物是否真的對慢性腎臟疾病患者有降低心血管併發症的保護作用。

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