87歲中風嬤尿路感染 接受「在宅急症照護」免奔波

高雄市立聯合醫院HAH醫護團隊到患者住家提供院外醫療服務。（高市聯醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕87歲阿桃阿嬤因中風長期臥床，今年初因高燒、呼吸急促、血氧濃度低於90%及意識模糊等嚴重症狀就醫，檢查發現有膿尿，需進行抗生素治療，因此採用「在宅急症照護試辦計畫（Hospital at Home，簡稱HaH）」，讓高齡嬤及家屬免於奔波，在家接受醫療團隊治療。

高雄市立聯合醫院指出，健保署為提供肺炎、尿路感染或軟組織感染等急症病人適當的居家醫療照護，提供住院替代服務，去年中啟動「在宅急症照護試辦計畫」，高屏澎地區由96家醫療院所組成32個醫療團隊。

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其中高雄市立聯合醫院攜手高雄榮總，及多家在地診所、護理所組成「高榮在宅急症照護小組」，由醫師、護理師、藥師及呼吸治療師等多元專業人員組成醫療團隊，專注服務肺炎、尿路感染或軟組織感染等需抗生素治療的病人，提供在家或照護機構接受醫療服務的創新選擇。

院外服務採用與醫院同步高規格感染管制注射區。（高市聯醫提供）

高市聯醫家庭醫學科主任徐立昇表示，HaH的核心目標是提供更彈性、更貼近民眾需求的醫療服務，因應高齡化社會需求，在宅接受「類住院」的醫療照護模式。病人可於熟悉的環境中接受醫療照護，醫療團隊則根據每名病人個別情況，制定客製化居家治療方案，並透過「御曲APP」可遠端追蹤病人情形，有助調整用藥和治療策略，確保在家醫療品質猶如住院治療。若病人病情變化不適合在宅治療，可藉由專設綠色通道，迅速轉送聯合醫院急診接續治療。

在宅急症照護服務除了不用往返醫院奔波，也可節省就醫費用，僅需部分負擔醫療費用5%及交通費；重大傷病、榮民、福保及山地離島地區，則可免收部分負擔，讓民眾能獲得全人全程照護，實現在地安養，無憂向晚的目標。

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