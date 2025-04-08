健康網》毛孩不只陪伴！ 醫曝「養狗」好處：紓壓護心肺

醫師表示，養狗不只是陪伴，更是減重秘密武器；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，越來越多家庭或單身男女喜歡養毛小孩陪伴！書心健康管理診所院長許書華在臉書表示，養狗不只是陪伴，更是減重秘密武器！首先，散步成日常活動，有益心肺健康、減少久坐，還能提高維生素D合成，提升免疫力；再者，與毛孩動起來，能使活動量增加，助減重；最後，與寵物互動，能刺激大腦分泌多巴胺與血清素，舒緩壓力，可謂好處多多！

●讓散步成為日常運動：研究顯示，每天與狗狗散步30分鐘，促進心肺健康，有助於維持體重。尤其對於不愛去健身房的人來說，這種低強度、持續性的運動方式，消耗額外熱量，也降低久坐帶來的健康風險。不只如此，定期戶外活動還能提高維生素D的合成，有助於提升免疫力與整體健康。

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醫師提到，狗狗精力充沛，喜歡追逐玩具，因此在與毛孩玩耍的過程中，能提升心率，燃燒熱量；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

●與毛孩一起動起來，提升活動量：狗狗天生精力充沛，喜歡追逐玩具、撲向球等互動遊戲也是種運動方式，因此在與毛孩玩耍的過程中，能提升心率，以達到燃燒熱量，況且，比起單調的有氧運動更有趣，也更容易長期維持，讓減重變成一件快樂的事。

●益於情緒管理：與狗狗一起散步或玩耍是一種心理療癒方式。研究指出，與寵物互動能刺激大腦分泌多巴胺與血清素，幫助舒緩壓力、提升情緒。當情緒穩定時，更容易養成健康的飲食習慣，減少壓力導致的暴飲暴食，提高減重的成功率。

許書華指出，飼主通常會每天固定時間遛狗，便能維持穩定的運動頻率。無論是早晨喚醒身體的一場散步或是晚間的舒壓慢跑，持續的小改變都能累積成更長遠的體態管理成果。

醫師表示，飼主通常會每天固定時間遛狗，便能維持穩定的運動頻率；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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