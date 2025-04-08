婦1天10次血便苦不堪言 一查是潰瘍性腸炎作祟

腸鏡顯示陳婦腸道病灶範圍廣、潰瘍嚴重，確診為急性嚴重潰瘍性結腸炎（左）。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕58歲陳姓婦人15年來深受腹瀉、腹痛、血便所苦，尤其近幾個月嚴重到夜不成眠、1天跑10多次廁所甚至常常滲漏糞水，讓她苦不堪言，醫師確診為潰瘍性腸炎，以進階藥物治療1個半月後，成功戰勝腸炎，大幅改善生活品質，更可以安心陪兒娶媳婦。

陳姓婦人自30多歲起就深受腹瀉、腹痛及血便所苦，長期使用類固醇及消炎止痛等藥物做症狀治療，但卻因為工作、家庭忙碌，加上自恃年輕、可以忍，因此輕忽病症未到大醫院就診，也放任發作頻率越來越高、症狀越來越嚴重。

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去年9月開始，陳婦持續腹痛、1天跑10幾次廁所腹瀉且嚴重血便導致貧血，加上常常因來不及到廁所而失禁，生活品質大受影響，令她擔心無法好好參加兒子的婚禮，因此決定到彰基醫學中心就醫。

經醫師治療，婦人腸道恢復健康（右），順利參加兒子婚禮。（彰基提供）

彰化基督教醫院胃腸肝膽科醫師顏旭亨指出，陳婦確診為急性嚴重的潰瘍性結腸炎，由於她長期使用類固醇治療，對高劑量類固醇反應不佳，因此改採進階藥物治療。經過45天治療後，陳婦順利擺脫對類固醇依賴，並成功達到無類固醇之症狀緩解。

陳婦回憶第1次施打藥物後，血便次數從1天超過10次減少至7次，腹痛也逐漸緩解。隨著陸續治療，她的排便次數進一步減少至4至5次，糞便也從液狀逐漸成型，生活品質大幅提升，也順利陪伴新人走紅毯圓夢。

顏旭亨說，潰瘍性結腸炎常見的症狀包括腹瀉、糞便帶有血與黏液、直腸出血或排便急迫感，是慢性發炎性腸道疾病的一種，且為環境與遺傳因素之間相互作用所引起。目前台灣約有4000人罹患此病，男性略多於女性，好發於青壯年族群。

顏旭亨醫師（右）提醒，潰瘍性結腸炎常見症狀包括腹瀉、糞便帶血與黏液等，好發於青壯年族群；情境照，圖中患者與本文無關。（彰基提供）

個案管理師陪伴治療全程，收到陳婦親手寫給醫師與團隊的感謝卡，見證其康復歷程。（彰基提供）

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