健康網》水果果糖增壞膽固醇？ 量是關鍵、少喝飲料卡實在

王思恒強調，現代人攝取果糖的主要來源是含糖飲料與加工食品，而非水果本身，且劑量才是關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「果糖會進入肝臟轉化成脂肪，並升高壞的膽固醇LDL，所以盡量不要吃水果。」這句話你也聽過嗎？恆新復健科診所醫師王思恒在其臉書專頁「一分鐘健身教室」指出，這種說法過於簡化且易導致誤解，並分享多項研究結果，為果糖與水果平反。

王思恒強調，現代人攝取果糖的主要來源是含糖飲料與加工食品，而非水果本身。他指出：「劑量決定毒性，過量的果糖當然會有害，但就像水、陽光、氧氣一樣，適量才是關鍵。」

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根據研究，多數攝取水果較多的族群，其脂肪肝風險反而較低。這是因為水果的熱量密度低、具高飽足感，有助於控制總熱量攝取。但王思恒也提醒，總熱量仍是關鍵：「若正餐已攝取過多熱量，即使飯後吃水果，也無法抵銷脂肪肝的風險。」

研究指出，每日果糖攝取量需超過100公克，才會對膽固醇產生不利影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

此外，針對果糖與膽固醇的關係，王思恒曾分享研究指出，每日果糖攝取量需超過100公克，才會對膽固醇產生不利影響。該研究顯示，以每日79.3公克果糖取代其他碳水化合物，並不會提升膽固醇水平。換算下來，一罐330毫升的可樂約含33公克糖，其中約18公克是果糖，意即需每日飲用六罐以上的可樂，才會攝取超過100公克果糖。

相較之下，要透過水果攝取這樣的果糖劑量非常困難。例如，要吃下1.25公斤的蘋果或2.5公斤的西瓜，才能超過100公克果糖。他也幽默表示：「如果有人每天吃3公斤西瓜，我還真的沒有把握他的膽固醇會變好、變壞、還是不變。」

王思恒呼籲，民眾應理性看待果糖與水果攝取，避免因誤解而錯失水果所帶來的營養與健康益處。

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