健康網》牙齦出血別輕忽 「5大原因」牙周病、營養缺乏上榜

牙醫師提到，刷牙用力過猛是牙齦出血常見原因之一；圖為情境照。（圖取自ingimage）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕牙齦出血雖然常見，但不是正常現象，若放著不管可能引發更嚴重的牙周問題！良品牙醫診所牙醫師葉昭孝指出，牙齦出血主要有5種原因，包括：牙周病、刷牙用力過猛、營養不均、荷爾蒙變化、或受全身性疾病與藥物影響。建議透過正確潔牙、定期洗牙、補充營養如柑橘、奇異果等方式改善。

葉昭孝在臉書粉專「醫人也醫心，看牙超暖心 － 暖男牙醫葉昭孝」發文說明，牙齦出血很常見，嚴重恐讓珍愛的牙齒漸漸鬆動，最後無法挽回。不過別擔心，一起了解原因、好好照顧，牙齦可以慢慢變健康，以下為牙齦出血常見原因及改善對策。

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沉默的「牙齦殺手」—牙周病

葉昭孝表示，牙周病是牙齦出血的頭號兇手！當牙菌斑偷偷累積在牙齒與牙齦交界，細菌就會引起牙齦發炎，讓牙齦紅腫、脆弱，一刷牙就流血，還可能伴隨口臭，讓人不敢開口。

想要守護牙齦健康，建議每日輕柔刷牙兩次，搭配牙線清潔，遠離牙菌斑；每半年定期檢查與洗牙，讓醫師幫你清理隱藏的牙結石；如果牙齦已出現退縮、牙齒鬆動，接受專業牙周治療。

刷牙用力過猛 讓牙齦受傷

葉昭孝說，很多人以為「刷越大力越乾淨」，但過度用力、選擇過硬的牙刷，反而會讓牙齦受傷、出血，甚至導致牙齦退縮、牙根暴露，牙齒變得敏感不適。刷牙過度有什麼能判斷的徵兆呢？包括刷牙時牙齦冒血、刺痛；牙齦慢慢往上（下）退，牙根露出來；吃冷熱食物時牙齒特別敏感。

我們需要配合正確刷牙方式，溫柔的保護牙齦。像是挑選適合自己的刷頭大小以及軟毛的牙刷；使用貝氏刷牙法，將牙刷與牙齦呈45度角，輕輕來回刷；每次刷牙約2分鐘，細心清潔每個牙齒的角落。

牙醫師指出，如果營養不均也可能導致牙齦出血，可以多補充柑橘類（橘子、檸檬）、奇異果等；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養不均 牙齦變得脆弱

缺乏營養素，牙齦會變得脆弱，容易出血。營養缺乏的警訊包含牙齦容易腫脹、流血；皮膚容易瘀青或傷口癒合變慢；疲倦、免疫力下降。可以多攝取柑橘類（橘子、檸檬）、奇異果、深綠色蔬菜補充營養。

荷爾蒙變化 牙齦特別敏感

懷孕、青春期、更年期的荷爾蒙波動，會讓牙齦對牙菌斑特別敏感，出血機率也大幅增加，尤其懷孕期的媽媽們更需要特別注意口腔健康。懷孕2至8個月，牙齦容易發炎、腫脹；青春期的荷爾蒙升高，牙齦容易發炎出血；更年期的激素減少，牙齦萎縮、出血機率也會提高。目前健保有給付懷孕媽媽們每90天可以洗牙1次。

全身性疾病與藥物的影響

葉昭孝指出，有些疾病與藥物也會悄悄影響牙齦健康，讓牙齦更容易出血，因此慢性病患者更需要注意口腔護理。例如：糖尿病患者，血糖控制不佳，牙齦發炎風險大增；血液疾病，如血小板減少症、白血病，會導致凝血困難。糖尿病患者應積極控制血糖，並配合牙科檢查，若有出血情況異常，要儘早諮詢牙醫師或專科醫師。

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