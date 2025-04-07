健康網》莫名疲倦喘？ 小心「正常收縮分率心臟衰竭」作祟

劉中平指出，約有一半的心臟衰竭患者屬於「正常收縮分率」型態，其症狀包括呼吸急促、水腫、極度疲憊等，且具有不容忽視的致命風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些民眾明明經常感到喘、疲倦，甚至出現水腫症狀，但就醫檢查卻發現胸部X光正常、心臟功能數據也無異常，甚至做了全身健康檢查仍查不出問題；對此，宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，這些患者很可能罹患的是「正常收縮分率心臟衰竭」（Heart Failure with preserved Ejection Fraction，簡稱HFpEF）。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，傳統上心臟疾病診斷多著重在「收縮功能」，也就是心臟是否能有力地將血液推送到全身，維持良好的血液循環。然而近年來醫界逐漸重視心臟的「舒張功能」，因為當心肌因肥厚、發炎或纖維化等因素無法順利放鬆，會導致回流心臟的血液減少，使循環功能受影響，最終也可能引發心臟衰竭。

請繼續往下閱讀...

劉中平表示，近年來醫界逐漸重視心臟的「舒張功能」，因為當心肌因肥厚、發炎或纖維化等因素無法順利放鬆，會導致回流心臟的血液減少；圖為情境照。（圖取自freepik）

劉中平說，據統計，約有一半的心臟衰竭患者屬於這種「正常收縮分率」型態，其症狀包括呼吸急促、水腫、極度疲憊等，且具有不容忽視的致命風險。常見的危險因子包含高血壓、糖尿病、高齡、肥胖，以及心臟缺氧和瓣膜性疾病等。

值得慶幸的是，HFpEF並非無藥可醫。劉中平提醒，只要患者配合醫師治療，仍有改善症狀與控制病情的機會。他也呼籲，若有不明原因的喘或倦怠情況，應及早尋求心臟專科醫師評估，以免延誤病情。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法