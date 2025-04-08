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健康網》讓血管青春常駐！ 飲食「4要1不」更健康

2025/04/08 11:32

學者指出，抗氧化食物形同血管的防鏽劑，可預防血管內壁氧化、老化。可以食用含維生素E食物如酪梨、橄欖油等；圖為示意圖。（圖取自freepik）

學者指出，抗氧化食物形同血管的防鏽劑，可預防血管內壁氧化、老化。可以食用含維生素E食物如酪梨、橄欖油等；圖為示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕血管可說是身體的水管，而能吃對食物，就是保養水管的清潔劑與修補工！營養學者洪泰雄於臉書發文分享，想要保護血管，飲食應遵循「4要1不」原則，即食用抗氧化食物如奇異果、Omega-3如鮭魚等深海魚、膳食纖維如燕麥、礦物質（鉀、鎂、鈣）如香蕉、並少碰高糖高油的加工品，避免血管堵塞與生鏽。

1.抗氧化食物：血管的防鏽劑，可預防血管內壁氧化、老化。食物包含：維生素C食物如奇異果、芭樂、甜椒；維生素E如堅果、酪梨、橄欖油；多酚類如綠茶、莓果、葡萄皮、黑巧克力。

2.Omega-3脂肪酸：血管的潤滑油，可抗發炎、降低三酸甘油酯、改善血液黏稠。食物包含：深海魚（鮭魚、鯖魚、秋刀魚）、亞麻仁籽、奇亞籽、核桃。

學者提到，膳食纖維食物如燕麥，能夠降低膽固醇穩血糖；含鉀食物如香蕉，可以維持血壓穩定，預防高血壓；圖為示意圖。（圖取自freepik）

學者提到，膳食纖維食物如燕麥，能夠降低膽固醇穩血糖；含鉀食物如香蕉，可以維持血壓穩定，預防高血壓；圖為示意圖。（圖取自freepik）

3.膳食纖維：血脂的清道夫，能夠降低膽固醇、穩定血糖。食物包含：燕麥、地瓜、糙米、紅藜、深綠色蔬菜、海藻、豆類。

4.鉀、鎂、鈣：血壓的守門員，有維持血管彈性、預防高血壓效果。食物包含：含鉀食物如香蕉、番茄、菠菜等；含鎂食物如南瓜籽、黑豆、全穀類；含鈣食物如豆腐、芝麻、小魚乾。

5.減少壞油、加工品與高糖食物：避免血管「堵塞與生鏽」，應少吃精製澱粉（白麵包、糕點）、加工肉品（培根、熱狗）、反式脂肪（奶精、炸物）。

洪泰雄簡言之，想讓血管通暢不生鏽，請給它清道夫（纖維）、防鏽劑（抗氧化）、潤滑油（好脂肪）、守門員（礦物質），再少碰讓它塞住的加工品，護血管健康。

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