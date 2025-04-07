健康網》台指期開盤即跌停！ 心理師教「4招」調適

台股今日開市，台指期開盤直接跌停，重挫2129點，跌停為19167點，台積電（2330）期貨也以跌停848元開出，讓不少投資人心在淌血；示意圖。（資料照）

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黑色星期一！台指期與台積電期貨開盤跌停

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國總統川普於當地時間2日宣布「對等關稅」政策，引發全球股災。台股今（7）日開市，台指期開盤直接跌停，重挫2129點，跌停為19167點，台積電（2330）期貨也以跌停848元開出，讓不少投資人心在淌血。諮商心理師陳家維建議，透過「2遠離＋2接觸」度過心理難關，包括：暫時遠離壓力源、散心不去危險場合、接觸生活其他事物及親近的人，調適心情。

關掉APP 暫時遠離壓力源

每看一次APP就懊惱一次，那不如暫時關掉！陳家維在臉書專頁「瑪那熊諮商心理師」發文指出，一直被引發焦慮、恐慌的高壓情境包圍，很可能讓負面情緒持續升高，導致整個大腦「當機」。

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陳家維進一步表示，況且當人類在過度恐懼時，容易做出不理性行為（極端的戰或逃），所以不妨先切斷源頭，關掉APP或網頁。持股不會因為一直看它，就覺得不好意思然後漲上去，反而是自己會陷入情緒漩渦中。

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諮商心理師提醒，寧可去廁所哭泣，也別去樓頂散心；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

遠離危險地方 別去頂樓

陳家維提醒，在情緒極度低落時，請用最後一絲理性，阻止自己前往「可能有危險」的地方，如樓頂、水域附近、車流量大的地方。多數人在一生中，偶爾會出現「不想活了」的念頭，但通常來得快、去得快，在真的做出行動前就會打消念頭，​請記住，寧可去廁所哭泣，也別去樓頂散心，要散心請找安全的場合，例如公園。

接觸生活其他事情 放鬆一下

陳家維提及，若一直處於煩惱狀態，或是在心裡不斷咒罵、責怪自己，這時請從生活中尚未完成、自己喜歡的事物搜尋，如還沒看的電影、沒追完的作品、喜歡品牌下折扣等事物，找個還沒完成，或是想做的事，讓自己先放鬆一下。

另外，陳家維分享個人觀念，賠錢時更要花點小錢，用在自己身上，讓心情好一些，不妨吃頓豐盛的大餐、買個不會太貴的東西給自己，幫助自己撐過糟糕的時刻。不過，若在花錢買安慰的同時，心裡冒出「都賠這麼多了，還敢花錢啊？」的聲音，記得回一句：「都賠這麼多了，還差這一點小錢嗎？」

諮商心理師建議，若處於煩惱狀態時，請從生活中尚未完成、自己喜歡事物搜尋，如還沒看的電影，調適心情；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

尋找信任親友、專業機構求助

焦慮、恐慌、煩躁等負面情緒卡在心裡，愈悶愈難受。陳家維建議，找個信任且親近的親友，試著向他們聊聊這些感受，情緒宣洩，有益於心情緩和。若身邊臨時找不到傾訴對象，不妨找找住處附近的諮商機構，預約心理諮商，做點情緒急救。

陳家維提醒，做空大賺或空手沒賠的高手，最近這段期間遇到心情不好的親友，別急著跟對方說「早就說應該要......」、「誰叫你不......」。即使講得再有道理，但當人們被負面情緒包圍時，很難聽得進去，況且這些「大道理」只會加深對方的焦慮煩躁，甚至引發爭吵，實屬沒必要。

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