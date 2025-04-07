自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》台指期開盤即跌停！ 心理師教「4招」調適

2025/04/07 10:20

台股今日開市，台指期開盤直接跌停，重挫2129點，跌停為19167點，台積電（2330）期貨也以跌停848元開出，讓不少投資人心在淌血；示意圖。（資料照）

台股今日開市，台指期開盤直接跌停，重挫2129點，跌停為19167點，台積電（2330）期貨也以跌停848元開出，讓不少投資人心在淌血；示意圖。（資料照）

相關新聞請見

黑色星期一！台指期與台積電期貨開盤跌停

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國總統川普於當地時間2日宣布「對等關稅」政策，引發全球股災。台股今（7）日開市，台指期開盤直接跌停，重挫2129點，跌停為19167點，台積電（2330）期貨也以跌停848元開出，讓不少投資人心在淌血。諮商心理師陳家維建議，透過「2遠離＋2接觸」度過心理難關，包括：暫時遠離壓力源、散心不去危險場合、接觸生活其他事物及親近的人，調適心情。

關掉APP 暫時遠離壓力源

每看一次APP就懊惱一次，那不如暫時關掉！陳家維在臉書專頁「瑪那熊諮商心理師」發文指出，一直被引發焦慮、恐慌的高壓情境包圍，很可能讓負面情緒持續升高，導致整個大腦「當機」。

陳家維進一步表示，況且當人類在過度恐懼時，容易做出不理性行為（極端的戰或逃），所以不妨先切斷源頭，關掉APP或網頁。持股不會因為一直看它，就覺得不好意思然後漲上去，反而是自己會陷入情緒漩渦中。

諮商心理師提醒，寧可去廁所哭泣，也別去樓頂散心；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

諮商心理師提醒，寧可去廁所哭泣，也別去樓頂散心；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

遠離危險地方 別去頂樓

陳家維提醒，在情緒極度低落時，請用最後一絲理性，阻止自己前往「可能有危險」的地方，如樓頂、水域附近、車流量大的地方。多數人在一生中，偶爾會出現「不想活了」的念頭，但通常來得快、去得快，在真的做出行動前就會打消念頭，​請記住，寧可去廁所哭泣，也別去樓頂散心，要散心請找安全的場合，例如公園。

接觸生活其他事情 放鬆一下

陳家維提及，若一直處於煩惱狀態，或是在心裡不斷咒罵、責怪自己，這時請從生活中尚未完成、自己喜歡的事物搜尋，如還沒看的電影、沒追完的作品、喜歡品牌下折扣等事物，找個還沒完成，或是想做的事，讓自己先放鬆一下。

另外，陳家維分享個人觀念，賠錢時更要花點小錢，用在自己身上，讓心情好一些，不妨吃頓豐盛的大餐、買個不會太貴的東西給自己，幫助自己撐過糟糕的時刻。不過，若在花錢買安慰的同時，心裡冒出「都賠這麼多了，還敢花錢啊？」的聲音，記得回一句：「都賠這麼多了，還差這一點小錢嗎？」

諮商心理師建議，若處於煩惱狀態時，請從生活中尚未完成、自己喜歡事物搜尋，如還沒看的電影，調適心情；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

諮商心理師建議，若處於煩惱狀態時，請從生活中尚未完成、自己喜歡事物搜尋，如還沒看的電影，調適心情；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

尋找信任親友、專業機構求助

焦慮、恐慌、煩躁等負面情緒卡在心裡，愈悶愈難受。陳家維建議，找個信任且親近的親友，試著向他們聊聊這些感受，情緒宣洩，有益於心情緩和。若身邊臨時找不到傾訴對象，不妨找找住處附近的諮商機構，預約心理諮商，做點情緒急救。

陳家維提醒，做空大賺或空手沒賠的高手，最近這段期間遇到心情不好的親友，別急著跟對方說「早就說應該要......」、「誰叫你不......」。即使講得再有道理，但當人們被負面情緒包圍時，很難聽得進去，況且這些「大道理」只會加深對方的焦慮煩躁，甚至引發爭吵，實屬沒必要。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

☆自殺防治諮詢安心專線：1925☆

☆生命線協談專線：1995☆

☆張老師專線：1980☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中