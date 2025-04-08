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健康網》握住粗端甩一下 牛蒡挑選撇步大公開！
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕牛蒡不只美味，還有豐富的膳食纖維與營養！農業部在臉書分享如何買到好吃又嫩的牛蒡，除了要沉甸甸有重量、表皮淡褐色、細長均勻、沒有鬚根，可再握住粗端輕甩一下，感覺有彈性，呈現自然微彎，就是優質牛蒡！
牛蒡這樣挑最棒
●看重量：拿起來沉甸甸、還帶點泥土的，就是剛採收的新鮮牛蒡，水分足、口感好！
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●看粗細：太粗的牛蒡纖維較老，選擇較細長均勻、表皮淡褐色、沒有鬚根的，吃起來更嫩更脆！
●看彈性：握住牛蒡較粗的一端，輕輕甩一下，感覺有彈性，並且呈現自然微彎的形狀，就是品質好的牛蒡！
另外，農業部指出，牛蒡產季在3-4月，一年一收，牛蒡的古名叫「牛房」，因為它的根部細長、褐色，就像牛的尾巴！而它還有個別名—「大力參」，因為外形像人參，營養價值也超豐富。
牛蒡保存方式
還沒吃→以紙張包覆冷藏。
吃一半 → 抹鹽水封口，包保鮮膜冷藏。
準備吃 → 切片泡水，延緩氧化。
牛蒡美味料理推薦
最經典的「涼拌牛蒡絲」，刨成細絲後汆燙、冷卻，加入白醋、香油等拌一拌，口感爽脆、低熱量又高纖，讓餐桌多點健康風味！
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