健康網》握住粗端甩一下 牛蒡挑選撇步大公開！

農業部指出，牛蒡選擇細長均勻、表皮淡褐色、沒有鬚根的，吃起來更嫩更脆；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕牛蒡不只美味，還有豐富的膳食纖維與營養！農業部在臉書分享如何買到好吃又嫩的牛蒡，除了要沉甸甸有重量、表皮淡褐色、細長均勻、沒有鬚根，可再握住粗端輕甩一下，感覺有彈性，呈現自然微彎，就是優質牛蒡！

牛蒡這樣挑最棒

●看重量：拿起來沉甸甸、還帶點泥土的，就是剛採收的新鮮牛蒡，水分足、口感好！

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●看粗細：太粗的牛蒡纖維較老，選擇較細長均勻、表皮淡褐色、沒有鬚根的，吃起來更嫩更脆！

●看彈性：握住牛蒡較粗的一端，輕輕甩一下，感覺有彈性，並且呈現自然微彎的形狀，就是品質好的牛蒡！

農業部分享牛蒡挑選撇步。（取自農業部臉書）

另外，農業部指出，牛蒡產季在3-4月，一年一收，牛蒡的古名叫「牛房」，因為它的根部細長、褐色，就像牛的尾巴！而它還有個別名—「大力參」，因為外形像人參，營養價值也超豐富。

牛蒡保存方式

還沒吃→以紙張包覆冷藏。

吃一半 → 抹鹽水封口，包保鮮膜冷藏。

準備吃 → 切片泡水，延緩氧化。

牛蒡美味料理推薦

最經典的「涼拌牛蒡絲」，刨成細絲後汆燙、冷卻，加入白醋、香油等拌一拌，口感爽脆、低熱量又高纖，讓餐桌多點健康風味！

牛蒡產季正當時，簡單涼拌料理，口感爽脆、低熱量又高纖；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

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