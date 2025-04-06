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健康 > 心理精神

北市聯醫推心理健康諮詢門診 單次僅490元

2025/04/06 16:24

全觀心理健康中心今年1月起，試辦諮詢門診，單次短時心理諮詢20分鐘，並依收費標準採自費，含掛號費共計490元。 ；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

全觀心理健康中心今年1月起，試辦諮詢門診，單次短時心理諮詢20分鐘，並依收費標準採自費，含掛號費共計490元。 ；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者劉詠韻／台北報導〕隨著快節奏的時代來臨，越來越多人面對學業、工作壓力甚至激烈的崗位競爭，更需要緊湊的時間適應社會，卻也衍生出焦慮的開端。台北市立聯合醫院過去除了提供50分鐘心理健康諮詢門診，今年1月起並推出全程20分鐘，且僅收費490元的全觀心理單次諮詢門診，期許處於任何困境的民眾都可以更輕鬆地求助專業的諮商，維持心理長期健康。

北市聯醫表示，全觀心理健康中心長期致力提供社區心理健康服務，而心理師團隊自2020年5月起加入各院區「心理健康諮詢門診」，目前有7位心理師提供心理諮詢，每次時間為50分鐘，自費含掛號費1550元；每週於中興、忠孝、林森、婦幼、陽明等院區提供諮詢服務，並獲得民眾與各院區團隊好評。

聯醫並提及，近期接獲許多民眾反映，有心理困擾但不確定是否應該掛號50分鐘的自費心理諮詢，有人期許釐清問題方向，自認僅需與心理師初步對談，卻困惑不知可以怎麼開始。為了讓心理健康服務更親民，全觀心理健康中心今年1月起，試辦諮詢門診，單次短時心理諮詢20分鐘，並依收費標準採自費，含掛號費共計490元。

聯醫提醒，目前全觀心理健康中心已陸續於市府門診部、信義門診部、中正門診部、中山門診部、北投門診部、萬華門診部開診，提供民眾心理健康單次諮詢服務，詳細資訊可至北市聯醫網路掛號查詢。

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