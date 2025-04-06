健康網》陰雨綿綿濕氣重 中醫教食療、穴位保健

中醫師表示，綠豆、薏仁等食物，有除體內濕氣效果。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕連日陰雨，應多加注意體內濕氣過多。中醫師王大元分享，適度的泡澡蒸曬，能夠祛寒除濕；然而陰虛體質不適合大汗淋漓。飲食上可以適量食用綠豆、薏仁、山藥、芡實等；穴道按摩可按壓豐隆、合谷和築賓穴，利水滲濕，消腫健脾。

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，中醫認為濕氣可分為內濕和外濕，外濕係指外在環境濕度過高所致，使體內無法有效代謝水分，使濕邪瀦留體內；內濕則是體質因素，可為先天體質或後天飲食不當所致。內外濕常互相兼雜，症狀就更加明顯。

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他分享，近期到韓國傳統浴場「汗蒸幕」，適度的泡澡蒸曬，能夠祛寒除濕，把體內的寒濕逼出來，有效改善血液循環、柔順皮膚、消除疲勞和放鬆肌肉。然而陰虛體質不適合大汗淋漓，體內水份流失，反而會加重陰虛的情況。

汗蒸幕完再來點烤蛋和甜米釀，烤蛋有別水煮蛋，表皮略硬，有點像是鐵蛋的雛形，能讓你迅速補充蛋白質。而甜米釀是傳統韓國米飲料，據說可以緩解胃脹、幫助消化。

當然，除了以上去濕的方法，飲食上也可適量吃點綠豆、薏仁、山藥、芡實、茯苓、蓮藕、薑、玉米鬚和黑豆茶等，穴道按摩可按壓豐隆、合谷和築賓穴，有助於利水滲濕，消腫健脾。

合谷穴。（資料照）

豐隆穴。（資料照）

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