自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》陰雨綿綿濕氣重 中醫教食療、穴位保健

2025/04/06 19:06

中醫師表示，綠豆、薏仁等食物，有除體內濕氣效果。（資料照）

中醫師表示，綠豆、薏仁等食物，有除體內濕氣效果。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕連日陰雨，應多加注意體內濕氣過多。中醫師王大元分享，適度的泡澡蒸曬，能夠祛寒除濕；然而陰虛體質不適合大汗淋漓。飲食上可以適量食用綠豆、薏仁、山藥、芡實等；穴道按摩可按壓豐隆、合谷和築賓穴，利水滲濕，消腫健脾。

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，中醫認為濕氣可分為內濕和外濕，外濕係指外在環境濕度過高所致，使體內無法有效代謝水分，使濕邪瀦留體內；內濕則是體質因素，可為先天體質或後天飲食不當所致。內外濕常互相兼雜，症狀就更加明顯。

他分享，近期到韓國傳統浴場「汗蒸幕」，適度的泡澡蒸曬，能夠祛寒除濕，把體內的寒濕逼出來，有效改善血液循環、柔順皮膚、消除疲勞和放鬆肌肉。然而陰虛體質不適合大汗淋漓，體內水份流失，反而會加重陰虛的情況。

汗蒸幕完再來點烤蛋和甜米釀，烤蛋有別水煮蛋，表皮略硬，有點像是鐵蛋的雛形，能讓你迅速補充蛋白質。而甜米釀是傳統韓國米飲料，據說可以緩解胃脹、幫助消化。

當然，除了以上去濕的方法，飲食上也可適量吃點綠豆、薏仁、山藥、芡實、茯苓、蓮藕、薑、玉米鬚和黑豆茶等，穴道按摩可按壓豐隆、合谷和築賓穴，有助於利水滲濕，消腫健脾。

合谷穴。（資料照）

合谷穴。（資料照）

豐隆穴。（資料照）

豐隆穴。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中