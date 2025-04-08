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健康網》咖啡焙度有學問！ 腸胃敏感選中焙 它抗老最佳選擇
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕選對咖啡提神又健康！科博特診所院長劉博仁表示，淺焙咖啡保留較多綠原酸，擁有較高的抗氧化力，有助於新陳代謝與抗老保健，但因為口感偏酸，不適合腸胃不適者；中焙咖啡則對腸胃負擔較低，適合腸胃敏感者飲用；深焙咖啡苦味濃厚、煙燻感強，可適量搭配牛奶，適合追求濃郁風味者。
劉博仁在粉絲專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，咖啡烘焙程度與健康息息相關。常見的烘焙分為淺焙、中焙與深焙，各有不同特色與作用。
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劉博仁表示，首先淺焙咖啡保留較多綠原酸，擁有明亮果香與較高的抗氧化力，有助於新陳代謝與抗老保健，適合保健族群飲用。不過，淺焙咖啡口感偏酸，對於腸胃敏感者，可能刺激較大。
至於中焙咖啡，劉博仁提及，這種烘焙程度的咖啡風味平衡，帶有焦糖與堅果香，腸胃負擔較低，適合腸胃敏感者飲用，也是日常飲用的好選擇。
劉博仁指出，深焙咖啡則苦味濃厚、煙燻感強，可以適量搭配牛奶，追求濃郁風味者可選擇深焙，但相對於淺焙、中焙咖啡，其抗氧化活性最低。想喝得健康又有品味，不妨依自己的體質與需求，選擇不同烘焙程度。
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