減重攻略！ 研究：「4:3斷食」效果打敗每日熱量限制

所謂的「4:3間歇性斷食法」，是指每週選擇3天限制卡路里攝取，其餘四天則正常飲食；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對眾多減重飲食法，美國一項新研究為尋求有效方案者帶來啟示。「4:3間歇性斷食法」（4:3 intermittent fasting, IMF），即每週選擇3天限制卡路里攝取、4天正常飲食，其減重成效可能優於傳統的每日計算卡路里，該研究已發表於《內科學年鑑》（Annals of Internal Medicine）。

美國科羅拉多大學研究團隊發現，遵循4:3斷食法的參與者，在一年研究期間平均減重7.6%，高於採行每日限制卡路里攝取（daily caloric restriction, DRC）對照組的5%。雖差距不大，但此結果顯示，變化的飲食限制對某些人可能更有效且易於堅持。研究主持人、內分泌學家卡特納奇（Victoria Catenacci）表示：「（IMF效果更好）令人驚訝且興奮。」

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該研究納入165名18至60歲體重過重或肥胖成人，隨機分為IMF組或DRC組，進行12個月飲食介入並建議增加活動。IMF組被要求於1週任選3天限制約20%的卡路里攝取，其餘4天正常飲食（仍鼓勵健康飲食）；為使總熱量限制相當，DRC組則每日均需減少34%的卡路里攝取。

結果顯示，IMF組平均減重7.7公斤，顯著優於DRC組的4.8公斤。兩組的血壓等健康指標均略有改善。卡特納奇強調，此研究提供了一種「有實證依據的替代飲食策略，特別適合嘗試每日限卡卻感困難者。」

研究人員承認該研究存在限制，如飲食攝取量為自我回報，且無法完全排除IMF組在非斷食日也可能自主限食。IMF組較佳的減重成果，部分可能歸因於其飲食模式較易遵循，進而帶來更高的依從性，而易遵循性正是減重計畫成功的關鍵。

儘管有待釐清之處，此研究仍為間歇性斷食的效果再添佐證。在全球肥胖問題加劇下，尋找更有效、個人化的體重管理方案至關重要。研究共同作者、流行病學家奧斯滕多夫（Danielle Ostendorf）指出，目前尚缺乏針對4:3斷食法的完整執行計畫，未來希望將其導入臨床與社區，讓更多人受益。

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