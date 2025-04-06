健康網》收假身心罷工？ 醫曝4地雷害更累 狂灌咖啡也中

研究顯示，人類大腦需要平均1-3天切換「休閒模式」與「工作／學習模式」‌；圖為情境照。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕清明連假進入尾聲，相信不少人捨不得假期結束，掙扎不想上班吧！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，研究顯示，人類大腦平均需1-3天切換「休閒模式」與「工作／學習模式」‌，因此可循序漸進調整身心，不過千萬別踩4地雷，如別狂灌咖啡提神、報復性熬夜、跟同事比慘、週末又開始補眠至中午，反倒建議透過運動、社交、提早調整作息等，打敗休假症候群！

5警訊恐是「身體罷工」訊號

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，全球約65%成年人，曾在長假後出現「休假症候群」（Post-vacation Syndrome）‌，這可不是矯情！據《Journal of Occupational Health》研究顯示，人類大腦需要平均1-3天切換「休閒模式」與「工作／學習模式」‌，以下5大警訊，便是身體罷工抗議訊號：

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●靈魂放飛：開始上班了，卻發現盯著電腦時，讀不進文字，彷彿意識還在沙灘上飄盪，那就是前額葉皮質活動下降‌所致。

●腸胃正在革命：連續假日，聚餐轟炸狂吃後，消化系統宛如故障的洗碗機，使得連假後容易出現腸胃不適狀況。更有研究發現，連續假期後因大腸急躁症，就診率增加23%‌。

●情緒正過山洞：剛剛回到上班崗位時，心情會從焦慮、易怒到莫名憂鬱，那是神經傳導物質，多巴胺濃度波動原因！

●睡眠時差變不好：連續假日熬夜追劇，恐使生物鐘比跨時區飛行更難調整。《Sleep Medicine》期刊上一篇研究證實，每1小時作息偏移需1.5天恢復‌。

●你的決策又癱瘓：發現剛上班時，可能連午餐，吃什麼都無法選擇，這可能是大腦杏仁核（Amygdala）因壓力過載發出的求救訊號‌。

醫師提醒，連假後千萬別透過狂灌咖啡提神，小心讓腎上腺素系統崩潰式反彈；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃軒提醒，連假後千萬別踩4地雷，首先千萬別狂灌咖啡提神，小心讓腎上腺素系統崩潰式反彈；再者，千萬別報復性熬夜，容易創造「睡眠負債滾雪球效應」；第三，千萬別跟同事比慘，比較心態，反而會刺激大腦痛苦中樞‌；最後，千萬別在週末補眠至中午，因為有研究顯示，超過1.5小時補眠會加劇混亂‌。

6招KO休假症候群

該如何戰勝「休假症候群」呢？黃軒教6招，重回人生巔峰！首先在假期前1-3天提早調整作息，別再熬夜追劇，建議每天早起半小時，讓生物鐘慢慢回正軌；建議假期最後一天，拿張紙列出回來後，上班的前3天任務，分個輕重緩急，循序漸進增加工作量，給自己一點喘息空間；另外，也可以透過運動紓壓，每天30分鐘散步、跳繩，或來段熱血健身操，從昏昏欲睡變成精神抖擻。

黃軒進一步建議，也可以約朋友喝杯茶水，聊聊假期，點燃正能量；此外，千萬別要求自己一收假回復原先工作量，建議給大腦幾天緩衝期。不過，若連假後1週仍感到心情憂鬱等，千萬別硬扛，建議與心理諮詢師聊聊。

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