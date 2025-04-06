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健康網》吃白酒蛤蠣恐釀酒駕？ 營養師：煮30分仍高度殘留
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕您知道含酒食物經加熱，酒精不一定能揮發乾淨嗎？好食課營養師張宜臻Lexie表示，許多人以為麻油雞、白酒蛤蠣等含酒料理加熱後，酒精就完全揮發了，但其實加酒後大多只燉煮5-30分鐘，仍有高度酒精殘留。就算燉煮1小時，也會殘留約25%，開車族上路前應避免食用，否則可能誤觸酒駕紅線。
張宜臻在臉書粉專「好食課」發文分享，依據美國農業部數據指出，食物在不同烹煮方式下，酒精殘留量不同，她列出以下幾個指標供民眾參考：
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●不烹煮，放置過夜：70%。
●加入熱湯攪拌：85%。
●點火燃燒：75%。
●燉煮15分鐘：40%。
●燉煮30分鐘：35%。
●燉煮1小時：25%。
●燉煮2小時：10%。
張宜臻進一步指出，據交通部資料顯示，1名70公斤成年人喝2罐啤酒（約660毫升、酒精濃度約4.5%），就可能觸及行政罰，體重越輕，風險越高。而以全米酒（20%）烹煮的麻油雞為例，燉30分鐘，喝2碗（約30毫升酒精），就可能達酒測行政罰標準；燉60分鐘，喝3碗，同樣有風險。
張宜臻提醒，開車族別再以為食物「煮過就沒事」，上路前最好還是不要碰有酒精的料理，這樣最能確保行車安全。
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