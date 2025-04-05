健康網》灰指甲治療難見效 醫指健保制度與傷肝迷思是主因

醫師指出，台灣人對口服「抗真菌藥傷肝」的壞印象根深蒂固，加上健保以量制價的經濟壓力，導致醫師傾向開立簡單但多無效的外用藥，造成甲癬治療效果不佳；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「擦了好幾年都治不好的灰指甲，一擦這個藥就好了，為什麼之前的醫師都不開？」台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新表示，教科書及治療指引都建議以口服藥來治療灰指甲，而在台灣因曾發生民眾服藥引發猛爆性肝炎致死，讓大家對口服「抗真菌藥傷肝」的壞印象根深蒂固，加上健保以量制價的經濟壓力，導致醫師傾向開立簡單但多無效的外用藥，造成甲癬治療效果不佳。

烏惟新在臉書專頁「皮膚專科 烏惟新醫師」發文提到，當年的事件是本身有慢性肝炎的民眾，服用非經醫師開立「療黴舒」，且使用期間並未監控肝功能，但當時媒體的大肆渲染之下，「灰指甲口服藥很傷肝」普遍烙印在許多台灣民眾心田，即便事實上口服抗黴菌藥發生率極低且多可逆。灰指甲外用藥物的治療效果不佳，就算是自費的指甲油，也往往長時間使用仍難以根治。

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烏惟新說，門診每位患者平均看診時間約3–5分鐘，台灣社會對「保肝」文化重視，許多人將任何藥物與肝臟負擔聯繫起來，尤其長期服藥更易引發疑慮，尤其部分民眾聽到需定期抽血監測肝功能（LFTs）後，會因麻煩或恐懼而放棄口服治療。這時從成本效益考量健保不給付的外用藥，既沒有成本壓力、且開立簡單，無需後續追蹤肝功能，還能減少醫療糾紛風險。

烏惟新指出，如美國皮膚病學會（AAD）及歐洲指南，甲癬（特別是腳趾甲）首選口服治療Terbinafine 250mg／日，12週，治癒率75–90%；外用藥（如ciclopirox、efinaconazole）僅建議用於輕度病例（<50%指甲侵犯）或輔助治療，因單獨使用治癒率低（10–30%）。

烏惟新說，其實灰指甲治不好事小，其冰山一角反應的健保「以量制價」重量不重質的長久以來對於台灣醫療造成的「醫療實務簡化」、「防禦性醫療」、「治療惰性」、「醫療資源導向行為」、「過度妥協」等醫療「庸俗化」的現象，才是目前民眾滿意度極高的全民健保的重大隱憂：看似便宜方便，但也在品質上做了妥協。

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