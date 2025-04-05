自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》灰指甲治療難見效 醫指健保制度與傷肝迷思是主因

2025/04/05 19:01

醫師指出，台灣人對口服「抗真菌藥傷肝」的壞印象根深蒂固，加上健保以量制價的經濟壓力，導致醫師傾向開立簡單但多無效的外用藥，造成甲癬治療效果不佳；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，台灣人對口服「抗真菌藥傷肝」的壞印象根深蒂固，加上健保以量制價的經濟壓力，導致醫師傾向開立簡單但多無效的外用藥，造成甲癬治療效果不佳；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「擦了好幾年都治不好的灰指甲，一擦這個藥就好了，為什麼之前的醫師都不開？」台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新表示，教科書及治療指引都建議以口服藥來治療灰指甲，而在台灣因曾發生民眾服藥引發猛爆性肝炎致死，讓大家對口服「抗真菌藥傷肝」的壞印象根深蒂固，加上健保以量制價的經濟壓力，導致醫師傾向開立簡單但多無效的外用藥，造成甲癬治療效果不佳。

烏惟新在臉書專頁「皮膚專科 烏惟新醫師」發文提到，當年的事件是本身有慢性肝炎的民眾，服用非經醫師開立「療黴舒」，且使用期間並未監控肝功能，但當時媒體的大肆渲染之下，「灰指甲口服藥很傷肝」普遍烙印在許多台灣民眾心田，即便事實上口服抗黴菌藥發生率極低且多可逆。灰指甲外用藥物的治療效果不佳，就算是自費的指甲油，也往往長時間使用仍難以根治。

烏惟新說，門診每位患者平均看診時間約3–5分鐘，台灣社會對「保肝」文化重視，許多人將任何藥物與肝臟負擔聯繫起來，尤其長期服藥更易引發疑慮，尤其部分民眾聽到需定期抽血監測肝功能（LFTs）後，會因麻煩或恐懼而放棄口服治療。這時從成本效益考量健保不給付的外用藥，既沒有成本壓力、且開立簡單，無需後續追蹤肝功能，還能減少醫療糾紛風險。

烏惟新指出，如美國皮膚病學會（AAD）及歐洲指南，甲癬（特別是腳趾甲）首選口服治療Terbinafine 250mg／日，12週，治癒率75–90%；外用藥（如ciclopirox、efinaconazole）僅建議用於輕度病例（<50%指甲侵犯）或輔助治療，因單獨使用治癒率低（10–30%）。

烏惟新說，其實灰指甲治不好事小，其冰山一角反應的健保「以量制價」重量不重質的長久以來對於台灣醫療造成的「醫療實務簡化」、「防禦性醫療」、「治療惰性」、「醫療資源導向行為」、「過度妥協」等醫療「庸俗化」的現象，才是目前民眾滿意度極高的全民健保的重大隱憂：看似便宜方便，但也在品質上做了妥協。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中