健康網》溫馨！台大醫分享 新生兒小手緊抓醫師大手1幕

施景中分享，近日收治一名新生兒，展現強韌求生意志。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新生兒誕生總令人動容。台大婦產科醫師施景中分享一段感人的影片，為剛出生的新生兒用小手抓住醫師的大手不放。網友直呼「這是生命的奇蹟！」

施景中在臉書分享，近日收治一位產婦與新生兒，這名新生兒呼吸有點費力，找來小兒科醫師在旁協助。小兒科醫師一邊協助擺位（讓呼吸道暢通）刺激、另外一隻手拿著氧氣罩。沒想到，新生兒緊緊握著小兒科醫師的手。醫師的手輕微上下擺動，小孩子的小手也跟著一起擺動。

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施景中認為，「抓手」動作好像表達對醫師完全的信任，或是代表他喜歡這位醫師、叫她不要走？（兒科醫師想甩來都甩不掉）那模樣實在是太可愛了，所以施景中請爸媽讓他分享，也獲取同意。

施景中進一步說明這小孩當時轉來的時候，有嚴重的胎兒水腫，沒想到後來就完全好掉了。「生命是美麗的，我的一群學生也在旁邊見證著生命的奇蹟，同時分享這個喜悅。」

影片中的嬰兒哭聲宏亮，小手的指甲有光澤，且緊緊抓著醫師，展現求生意志。網友看到後感動留言：「好像對世界滿懷希望。」、「小寶貝歡迎來到世界。」、「這畫面太珍貴了，滿滿的感動。」

施景中談到，近日收治的新生兒，在治療時主動抓住醫師的手。「小手抓大手」的畫面相當溫馨。（圖取自臉書「Jin-Chung Shih」）

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