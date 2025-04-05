健康網》小朋友吃藥吐出來？食藥署：2點判斷是否補服

食藥署表示，若小孩在服藥後15分鐘內嘔吐，多數藥物尚未被胃腸吸收，可補服一劑；若補服後仍再次嘔吐，則不再補服；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕照顧孩子的過程中，最讓家長緊張的莫過於孩子生病吃完藥後，又把藥吐出來了。對此，食品藥物管理署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文，若是因藥物味道引起的嘔吐，家長可根據2項重點，包含服藥與嘔吐間的時間、嘔吐物中是否見到藥物，來進行是否補服的判斷。

食藥署表示，首先需釐清孩子嘔吐的原因，是因為疾病本身造成的持續性嘔吐，還是因為藥物味道不佳導致的暫時性反應。若是疾病導致孩子無法順利服藥，建議儘早回診，與醫師討論是否可改用其他劑型，如塞劑或注射劑等方式治療。若是因藥物味道引起的嘔吐，家長可根據以下兩項重點進行初步判斷：

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1. 服藥與嘔吐間的時間

若小孩在服藥後15分鐘內嘔吐，多數藥物尚未被胃腸吸收，可補服一劑；若補服後仍再次嘔吐，則不再補服。

2. 嘔吐物中是否見到藥物

若服用的是錠劑，並且在嘔吐物中看見未消化的完整藥錠，也可補服一劑；再次嘔吐者則不需補服。

此外，食藥署指出，若孩子的症狀已明顯改善，除了需完整服用療程的抗生素等藥物外，其餘如退燒藥、止咳藥等緩解性藥物，通常無須補服。

若家長對補服與否仍感不確定，建議在領藥時即諮詢醫師或藥師。專業人員會根據藥物的種類、劑型、吸收特性與安全範圍，提供最適當的建議，以避免因自行判斷錯誤而導致療效不佳或產生副作用，正確用藥觀念是守護寶貝健康的重要第一步。

食藥署提醒，若家長對補服與否仍感不確定，建議在領藥時即諮詢醫師或藥師；圖為情境照。（圖取自freepik）

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