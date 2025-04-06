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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》過半國人久坐逾6小時！ 椅子5招變身運動好幫手

2025/04/06 11:01

現代人久坐已成為無法避免的日常習慣；圖為情境照。（圖取自freepik）

現代人久坐已成為無法避免的日常習慣；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人工作型態改變，加上生活步調忙碌，久坐成為無法避免的日常習慣。根據國民健康署「110年國民健康訪問調查」指出，18歲以上國人中，有50.7%每天坐著的時間達6小時以上，顯示久坐問題普遍存在，因此國健署分享「5招椅子運動」，幫助民眾在辦公室簡易鍛鍊。

為了改善民眾久坐帶來的健康風險，國健署在臉書專頁發文，提醒上班族即使身處辦公室，也能透過簡單的身體活動來維持身體健康。尤其當環境不便於移動時，一張穩固的椅子也能成為運動的好幫手。

5招椅子運動

1. 前抬腿：坐在椅子前緣處，雙手握住椅子扶手或兩側，左右腳輪流抬起，可強化腿部肌肉。

2. 坐姿開合：坐姿下慢慢打開並收回雙腿，有助於大腿內外肌群的鍛鍊。

3. 上身扭轉：雙手環抱胸前，挺直腰桿，左右扭轉上半身，有效舒緩背部僵硬。

4. 腳掌抬舉：雙腳與地面垂直，腳跟貼地、腳掌抬起再放下，有助促進血液循環。

5. 三頭彎舉：雙手撐住椅子扶手，用手臂力量稍微將身體撐起，強化上臂肌肉。

國健署提醒，運動需循序漸進、適量進行，避免過度使用造成身體負擔。即便是在辦公室，只要善用工具，也能輕鬆養成運動習慣，遠離久坐帶來的健康威脅。

國健署提醒上班族即使身處辦公室，也能透過簡單的身體活動來維持身體健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署提醒上班族即使身處辦公室，也能透過簡單的身體活動來維持身體健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

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