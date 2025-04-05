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健康網》異國風或台灣味？ 農糧署揭紅蔥頭身世之謎

2025/04/05 11:12

歐洲國家常將紅蔥頭爆香後調製為紅酒醬、雞蛋奶油醬等，搭配肉類及海鮮食用；示意圖。（圖取自freepik）

歐洲國家常將紅蔥頭爆香後調製為紅酒醬、雞蛋奶油醬等，搭配肉類及海鮮食用；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在台灣熱炒上常見與油蔥酥混搭的，看起來「台味十足」的紅蔥頭，農糧署指出，它在南洋可是跟涼拌菜搭配、在歐洲跟肉類與海鮮一起食用，如此多元吃法的紅蔥頭你愛哪一種呢？

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文說明，紅蔥頭在學術上稱為分蔥，是洋蔥的近緣物種或變種，在亞洲、歐洲、美洲及西非等地皆有廣泛栽培，為世界性的蔬菜之一。台灣約在17世紀即有紅蔥頭的生產紀錄，台南安南至今仍保有世代留傳的紅蔥頭種原。

●在台灣，紅蔥頭常切碎油炸為油蔥酥，可搭配蒸、炒、拌等料理，為大菜小吃增添濃郁風味。

●在東南亞國家的南洋涼拌菜系中，會取新鮮紅蔥頭，切為碎末搭配醬汁，作為涼拌或沙拉。

●歐洲國家常將紅蔥頭爆香後調製為紅酒醬、雞蛋奶油醬等，搭配肉類及海鮮食用。

在台灣，紅蔥頭常切碎油炸為油蔥酥，可搭配蒸、炒、拌等料理。（資料照）

在台灣，紅蔥頭常切碎油炸為油蔥酥，可搭配蒸、炒、拌等料理。（資料照）

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