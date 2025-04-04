健康網》破解GG增大迷思！ 醫揭「4偏方陷阱」嗑生蠔沒用

朱信誠表示，吃生蠔補腎壯陽，只能補到荷包失血，並無增大效果；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多男性為了追求更理想的尺寸，不惜嘗試各種「增大偏方」，民權精睿泌尿科診所院長朱信誠在臉書專頁「冷靜看診溫柔守護泌尿科朱信誠醫師｜台北中山男性學增大增粗變硬」發文指出，這些方法不僅無效，還可能對健康造成損害；包含：從生蠔進補到拉伸按摩，甚至塗抹來路不明的藥膏，長期吃壯陽藥還可能損害肝腎功能，影響健康，不如尋求專業泌尿科醫師的評估。

常見「增大偏方」

朱信誠表示，他在診間見過太多迷信偏方的案例，結果往往適得其反。他特別點名幾種常見的「增大迷思」，包括：

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●吃生蠔補腎壯陽：只能補到荷包失血，並無增大效果。

●擦神奇藥膏：可能導致皮膚過敏，甚至發炎。

●吃壯陽藥：長期使用可能損害肝腎功能，反而影響健康。

●拉伸按摩：除了讓手變酸，並不會帶來明顯改變。

朱信誠強調，吃壯陽藥，長期使用可能損害肝腎功能，反而影響健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提供專業解方

朱信誠強調，陰莖的長度與粗細在青春期後已經定型，基因決定了一切，不可能透過偏方改變。他提醒，市面上的許多「增大秘方」缺乏科學根據，盲目嘗試可能適得其反。如果想要透過醫療手段改善尺寸，建議尋求專業泌尿科醫師的評估。目前經過科學驗證的方式包括：

●陰莖增大術：適合希望增加圍徑的男性，視覺效果更雄偉，提升自信。

●龜頭增大術：可改善比例，降低敏感度，延長性愛時間。

●異體真皮龜頭增大術：透過異體真皮填充，也減少神經對摩擦的過度反應。

朱信誠強調，科學增大才是唯一有效且安全的方式，與其迷信偏方，不如諮詢專業泌尿科醫師，制定適合自己的方案。他也提醒，除了醫療手段，良好的健康管理、血液循環，以及自信的態度，才是維持男性魅力的關鍵。

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